Meleklere son veda

Ömer KADİROĞLU

Adıyaman’daki İsias Otel’in enkazının altında kalarak yaşamını yitiren Bedriye Fidan Yeniçeri ve Ecem Yeniçeri Dörtyol’da son yolculuklarına uğurlandı. Anne ile kızın cenaze töreninde gözyaşları sel olup aktı.

Bedriye Fidan Yeniçeri ve kızı Ecem Yeniçeri Dörtyol Camiinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına müteakip Dörtyol Kabristanlığında sonsuzluğa uğurlandı. Anne kızın cenaze törenine yakınları, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra Başbakan Ünal Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Zorlu Topaloğlu, Çalışma Bakanı Hasan Taçoy ve çok sayıda sevenleri katıldı. Cenaze töreninde Bedriye Fidan Yeniçeri ve Ecem Yeniçeri’nin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

