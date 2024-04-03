İstanbul Gayrettepe'de 16 katlı binanın altındaki gece kulübünde dün öğle saatlerinde meydana gelen yangın sonucunda 29 kişi hayatını kaybetti. Tadilat yapıldığı öne sürülen ve belediyeden izin almadan yapılan tadilat sırasında meydana gelen yangın sonrasında itfaiye, ambulans ve polis ekipleri olay yerinde yaralıları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Ancak başarılı olunamadı. Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Gözaltına alınan 8 kişiden birinin işletmeden sorumlu müdür olduğu açıklandı.

13 kişinin kimlikleri belirlendi

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'ta bulunan 16 katlı binanın -1 ve -2. katında faaliyet gösteren "Masquerade Club" isimli gece kulübünde öğle saatlerinde tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı. Yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında 29 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Yangında yaşamını yitirenlerden 13'ünün kimlikleri belirlendi.

Çoğu dumandan zehirlendi

İtfaiye kaynaklarından edinilen bilgiye göre; gece kulübünde, ses yalıtımı ve dekor tadilatı çalışmalarında kaynak işlemi yapıldığı sırada yaşanan tüp patlamasıyla elyaf malzemelerin tutuştuğu belirtildi. Mekanın tek kapısı olduğu öğrenilirken içeride mahsur kalanlardan çoğunun dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangınla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı.

3 savcı, 5 müfettiş görevlendirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'de meydana gelen yangını araştırmak üzere, 3 başmüfettiş ve 2 iş müfettişi görevlendirdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, yangınla ilgili başlatılan soruşturmada 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

8 şüpheli yakalandı

Yangına ilişkin, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45) ve Ş.Ş (50), muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P (26) ve tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47) ve 2 kişi gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da bölgeye giderek inceleme yaptı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan İmamoğlu, yangının çıkış nedeninin idari olarak inceleneceğini, savcılık tarafından gereken sürecin başlatıldığını söyledi.

Tadilat için izin alınmadı

Beşiktaş Belediyesinden yangınla ilgili yapılan açıklamada "İddia edilen tadilat süreciyle ilgili belediyemize herhangi bir başvuru yapılmamış, izin alınmamış, bilgi verilmemiştir" denildi.

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Yönetmen, senarist ve yapımcı Türker İnanoğlu 87 yaşında hayata veda etti

Ustanın vedası üzdü

Yönetmen, senarist ve yapımcı Türker İnanoğlu 87 yaşında hayata veda etti. Türk sinemasının usta ismi Türker İnanoğlu 87 yaşında yaşamını yitirdi. İnanoğlu'nun ölüm haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Koca, "Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu geçirdiği ani rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sevenleri olarak acımız büyük." ifadelerini kullandı.