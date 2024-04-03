Gerekli adımlar atılmadı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu denetim göreviyle toplandı.

Zorlu Töre başkanlığındaki toplantı saat 12.10’da başladı. Genel Kurul’un gündeminde milletvekillerinin güncel konuşmaları ile sözlü ve yazılı sorular bulunuyordu.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda sağlıkla ilgili eleştirileri yanıtlayan Dinçyürek, ülkede tüberküloz ve PPD testi konusunda sorun olmadığını kaydederek, “Tüberküloz artmıyor. Veriler elimizdedir. Endişe edecek bir tablo yok” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim, “Sağlıkta Keyfi Uygulamalar Kabul Edilemez” konulu güncel konuşma yaptı.

İlaç Eczacılık Dairesi müdürünün emekliliğine bir yıl kala baskılara dayanmayarak istifa ettiğini, müdür olabilecek diğer ismin de 5 yıl kala emekliliğini istediğini ifade eden Besim, Sağlık Bakanlığının “daire müdürünün eczacı olması şartını” kaldıracak düzenleme hazırladığını ve kendilerinin de buna karşı ciddi mücadele verdiklerini söyledi.

Filiz Besim, hükümetin ilaca para ayırmadığını, ihaleleri zamanında yapmadığını, ilaç takip sistemini kurmadığını ifade ederek, İlaç Eczacılık Dairesinde “kaos ve kargaşa” olduğunu savundu.

Verem vakalarıyla ilgili de konuşan Besim, “Riskli olan dirençli tüberküloz vakalarında artış var. Sağlık Bakanlığı bir türlü PPD testini almıyor” dedi.

KTAMS üyesi stenografların Meclisteki grevine de değinen Filiz Besim, doktor raporunun tavsiye olmadığını, 21 günü aşan durumlarda kurul raporu alınması gerektiğini söyledi.

Dinçyürek’ten Besim’e suçlama

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ise cevabi konuşmasında, Besim’i her fırsatta sağlığı bahane edip muhalefet yapmakla suçladı.

“Sizin dönemimizde ne yapıldı?” diye soran Dinçyürek, “Yapılanları yok sayıp, sağlıktaki her noktayı muhalefet için kullanmak yerine, daha iyiyi birlikte nasıl yapabiliriz, gelin bunu konuşalım” dedi.

İlaç Eczacılık Dairesinden iki kişinin emeklilik talep ettiğini söyleyen Hakan Dinçyürek, yasa değişikliğinin daireyi müdürsüz bırakmamak için yapıldığını ve kamuda çalışan iki eczacıyla temaslarının sürdüğünü belirtti.

Dinçyürek, “İlaç Eczacılık Dairesindeki mevcut yapıdan mutlu değiliz, bunu da değiştirmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

“Sağlıktaki eksiklerin farkındayız. Mevcut insan kaynakları, mevcut imkanları da dikkate alarak var gücümüzle çalışıyoruz” diyen Dinçyürek, ülkede tüberküloz ve PPD testi konusunda sorun olmadığını kaydetti. “Tüberküloz artmıyor. Veriler elimizdedir. Endişe edecek bir tablo yok” diyen Hakan Dinçyürek, verilerin pandemi öncesinden geride olduğunu ve kamuoyunda vakalarda artış olduğu yönünde algı yaratmanın doğru olmadığını söyledi.

Meclis’te kimler konuştu?

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yaklaşık 5 saat süren birleşimi 17.00 sıralarında tamamladı.

Oturum tamamlanmadan önce sırasıyla Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Milletvekili Ongun Talat, CTP Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay, Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Fide Kürşat, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük ve Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili Serhat Akpınar konuşma yaptı.

Milletvekillerinin konuşmalarında yaptığı eleştirileri ise Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu yanıtladı.

Konuşmaların ardından Meclis Genel Kurulu toplantısı sona erdi. Gelecek birleşim, 15 Nisan Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

