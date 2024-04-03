Ünlü sanatçılar bayramda Merit’te sahne alacak

Kaliteli ve üstün hizmet anlayışı ile Kuzey Kıbrıs’ta turizmin öncüsü olan Merit Oteller Grubu, Ramazan Bayramı’nda misafirlerine unutulmaz bir müzik ziyafeti sunmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin en sevilen sanatçılarının sahne alacağı Merit Otellerinde adeta yıldızlar geçidi yaşanacak. Konfor ve mükemmellikten ödün vermeyen Merit Otellerinin seçkin misafirleri, bayram boyunca eğlenceye doyacak.

Bayramda hangi sanatçı hangi Merit’te sahne alacak?

Türkiye’nin en sevilen isimlerinden Funda Arar, Koray Avcı, Ayta Sözeri, Soner Olgun, Hande Dönmez ve Ekin Uzunlar bayrama özel repertuvarlarıyla Merit sahnesinde muhteşem eğlencelere imza atacak.

Türk pop müziğinin güçlü sesi Funda Arar, bayramın birinci günü olan 10 Nisan Çarşamba akşamı Merit Grubu’nun Kuzey Kıbrıs’taki en gözde oteli Merit Royal Diamond’da, ikinci günü olan 11 Nisan Perşembe akşamı ise Merit Crystal Cove Otel’de sevenleriyle bir araya gelecek. “Sesi Gülen Adam” lakabıyla gönüllere taht kuran Koray Avcı, bayramın birinci günü Merit Crystal Cove Otel’de, ikinci günü ise Merit Royal Diamond Otel’de hayranlarıyla buluşacak.

Merit Park Otel’den bayrama özel 3 konser

Bayramın her günü için birbirinden özel 3 konser programı hazırlayan Merit Park Otel, misafirlerine muhteşem bir bayram tatili yaşatacak. Bayramın birinci günü hem sesi hem de sahnesi ile büyük beğeni toplayan Ayta Sözeri, bayramın ikinci günü müziğin usta ismi Soner Olgun ve bayramın üçüncü günü arabesk müziğin güçlü seslerinden Hande Dönmez Merit Park Otel Letafet sahnesinde olacak.

Merit Lefkoşa Otel’de bayram coşkusu Ekin Uzunlar ile yaşanacak

Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Ekin Uzunlar, bayramın üçüncü günü olan 12 Nisan Cuma ve 13 Nisan Cumartesi akşamı Merit Lefkoşa Otel’de sevenlerinin karşısında olacak.

