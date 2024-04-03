Birleşme bölge için de faydalı

Çalışma ziyareti amacıyla Güney Kıbrıs’ta bulunan Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola,

AB üyesi bir ülkenin bölünmüşlüğünün, sadece Kıbrıs’ın sorunu değil Avrupa’nın da sorunu olduğunu söyledi.

Fileleftheros gazetesine verdiği demeçte: AB’nin, BM ve Güvenlik Konseyinin ilgili kararları çerçevesinde Kıbrıs sorununun bütünlüklü çözümlenmesine bağlı kalmaya devam ettiğini ifade eden Metsola, ileriye dönük yolun şiddet değil güven olması gerektiğini söyledi.

Metsola, BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in iki tarafın müzakere masasına geri dönmesinin sağlanması için ortak zemin bulması misyonunu desteklediklerini ifade etti.

Güney Kıbrıs’ın, Orta Doğu, Afrika, ve Asya’ya doğru açılan esas kapıları olduğunu ifade eden Metsola, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesiyle Kıbrıs sorununun çözümünün sadece iki toplum için değil geniş bölge için de faydalı olacağını belirtti.

Metsola, “Avrupa Parlamentosunun, Türkiye tarafından kapalı Maraş kıyısında Türkiye tarafından finanse edilen yasa dışı faaliyetleri, Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeyindeki askeri varlığını, siyasi ve ekonomik müdahalesini de sürekli kınadığını” ifade etti.

Dilekçeler Komitesi aracılığıyla gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Metsola, 2004 yılında Maraş kökenli Loizos Avksentiu’nun yaptığı başvuruya atıfta bulunarak bu başvurunun açık kalmaya devam ettiğini, buna bağlı olarak Dilekçeler Komitesinin iki kez kapalı Maraş bölgesini ziyaret ettiğini söyledi.