Bunu da başardılar

Türkiye’den gelen Enes Dündar ve Harun Nebi Bakırhan, Ercan Havaalanı’na indikten sonra pasaport işlemi yaptırmadan, ellerini kollarını sallayarak muhaceret kabinin yanından geçerek, ülkeye resmen giriş yaptı.

İki kafadar, 6 gün sonra Girne Limanı’ndan çıkış yapmaya çalıştı. Ancak ülkeye giriş kayıtları olmayan iki zanlı tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Olguları aktaran polis, 25 Mart 2024 tarihinde Ercan Havalimanı’nda gelen iki zanlının muhaceret işlemlerini yaptırmaları gerektiğini bildikleri halde görevli memura giriş işlemlerini yaptırmadan KKTC'ye giriş yaptıklarını söyledi.

Polis, zanlıların 1 Nisan 2024 tarihinde Girne Limanı’ndan çıkış yapacakları sırada tespit edilerek, tutuklandıklarını söyledi.

Polis, Ercan Havalimanındaki güvenlik kameralarından yapılan incelemede zanlıların muhaceret kabinleri önüne geldikten sonra işlem yaptırmadan yürüyerek geçiş yaptıklarının belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlılar ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek, davaları görüşülünceye kadar cezaevinde tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.