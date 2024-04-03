Son durum masaya yatırıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapacağı görüşme öncesinde Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi parti başkanlarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığında 13.00 sıralarında başlayan toplantıya, Başbakan, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı.

Toplantıda Tatar’a Müsteşarı Okan Donangil ve müzakere heyeti üyeleri eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 5 Nisan Cuma günü BM Genel Sekreteri Guterres ile yapacağı görüşme için yarın adadan ayrılacak. Tatar, görüşmeyle ilgili açıklamalarında Guterres’ten tüm ambargo ve kısıtlamalara son verilmesini isteyeceğini belirtmişti.

Tatar, Guterres görüşmesi öncesinde Mecliste temsil edilen siyasi parti başkanlarıyla görüştü... "Şu anki pozisyonumuzdan asla geri adım adım atmayacağız"

Lefkoşa’dan öğlen saatlerinde ayrılacak

Bugün öğle saatlerinde ABD’ye hareket edecek olan Tatar, görüşmeye katılan siyasi parti başkanlarıyla Kıbrıs meselesiyle ilgili son durumu değerlendirdiklerini kaydetti.

Guterres’in iki hafta önce Brüksel’de AB Devlet Başkanlarıyla görüşmeleri kapsamında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulis ile de bira araya gelmesi üzerine kendilerinin de görüşme talebinde bulunduğunu ve bunun eşitlik prensibi uyarınca gerekli olduğunu BM’ye ilettiklerini aktaran Tatar, “Bu talep üzerine ertesi sabah bana Brüksel’de bir görüşme randevusu verildi ancak oraya ulaşmam mümkün değildi, dolayısıyla ısrarımız üzerine bize 5 Nisan Cuma günü öğleden sonra BM Genel Merkezi’nde randevu verildi” diye konuştu.

Adadan ayrılarak bir dizi temas yapacağı Washington’a gideceğini, akşam saatlerinde ise New York’a geçeceğini dile getiren Tatar, Guterres’le görüştükten sonra adaya döneceğini kaydetti.

Türkiye ile de uyum ve istişare içerisinde oluşturdukları milli siyaseti sürdürmekte kararlı olduklarını vurgulayan Tatar, 4 Mart 1964’de BM Güvenlik konseyi tarafından alınan 186 no’lu karar uyarınca adada sadece Kıbrıs Rum Yönetimi’nin meşru hükümet olarak kabul edilmesini eleştirdi.

Tatar, New York dönüşü sonrasında arzu edilmesi halinde Meclise gidip Guterres’le görüşmesi hakkında bilgi verebileceğini de söyleyerek davetine icabet ettikleri için toplantı katılımcılarına teşekkür etti.

