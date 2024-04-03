Herkes destek olabilir

Rahme ÇİFTÇİOĞLU

SOS Çocukköyü Derneğinin “Sevgiyle Paylaş, Umutla Büyüt” sloganıyla başlattığı fitre bağış kampanyası sürüyor.

Kampanyada rol alan SOS’in tam bağımsız gençlerinden 28 yaşındaki Aslıhan Güvenç, bağışlarla çocukların sevgi dolu ve güvenli bir ortamda yaşamasına destek olunabileceğini vurguladı.

2.5 yaşında geldiği SOS’te kendilerine sağlanan desteğe işaret eden Güvenç, “Ne zaman dara düşsem bilirim ki arkamda SOS var, benim güzel annem Müzeyyen var… Bu güven, insanın her şeyi başarmasına yardımcı olur” dedi.

Yaklaşık 16 yılını geçirdiği kurumun onlar için önemini Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) anlatan Aslıhan Güvenç, “Buralara gelebildiysek gerçekten sevildiğimizi hissettiğimiz içindir. İyi ki SOS var…” ifadelerine yer verdi.

Güvenç, SOS Çocukköyü Derneği bünyesinde büyüyen çocukların her zaman dayanışma içinde olduğunu, böyle zamanlarda hemen bir araya geldiklerini söyledi.

Kurşun: Beni hiç üzmediler

Röportaja katkı koyan SOS Annesi Müzeyyen Kurşun ise, Güvenç kardeşlerin kuruma getirildiği gün üzerlerinde olan kıyafetlere kadar hatırladı ve şunları paylaştı:

“Abla büyük sorumluluk almış, kardeşlere bakmış. Onu anneleri gibi görürlerdi. Ne olsa ilk ablalarına giderlerdi, o da bana söylerdi. Önceleri çok çekindiler ama zamanla alıştılar.”

Kurşun, Güvenç kardeşleri ve baktığı diğer çocukları tatillerinde ve bayramlarda kendi ailesinin yanına götürdüğünü söyleyerek, önceleri arabası olmadığı için Karpaz’a otobüsle gittiklerini, genç ve bekar bir kadın olarak onu 7 çocukla görenlerin şaşırdığını gülümseyerek anlattı.

Kampanyaya destek bekleniyor

SOS Çocukköyü Derneği, 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı kapsamında da 36 aileden 82 çocuğa destek veriyor

Ramazan ayı boyunca sürecek “Sevgiyle Paylaş Umutla Büyüt” sloganıyla başlayan kampanyaya destek bekleniyor.

Buna göre, faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye SMS göndererek tek seferde fitre ederi olan 180 TL’lik bağışta bulunulabiliyor, daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderilebiliyor.

https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış, SOS Çocukköyü Derneğinin Lefkoşa ve Girne’deki merkezlerini ziyaret ederek elden bağış da yapılabiliyor.

Banka bağışı için şu bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor:

“Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872

Garanti Bankası: TR520006200049300006294366

Türk Bankası: CT49121019010000000005848733

Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045

Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069

Albank: CT69152090100000018802673351

Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727.”

