Büyük korku yarattı

Düzce'de saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan depremde panik nedeniyle biri ağır 93 kişi yaralandı. Tekirdağ'dan İzmir'e kadar birçok ilde hissedilen sarsıntının ardından bölgedeki artçı sarsıntılar devam etti. Kentte eğitim ve öğretime bugün için de ara verildiği duyuruldu. Öte yandan 5,9'luk depremin yarattığı panik sürerken Düzce'nin Çilimli ilçesinde saat 04.30'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Düzce merkezli deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Bursa, Ankara, Kocaeli, Yalova, Kütahya, Bilecik, İzmir, Zonguldak ve Eskişehir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Vatandaşlar parklarda ve çadırlarda uzun süre bekledi.

Biri ağır 93 kişi yaralandı

Sağlık Bakanlığı’ndan alınan son bilgilere göre, Düzce’de 37 kişi, İstanbul’da 2 kişi, Bolu’da 14 kişi, Zonguldak’ta 10 kişi, Sakarya’da 26 kişi ve Bursa’da 4 kişi olmak üzere toplam 93 yaralı olduğu bildirilirken, halen 17 kişinin tedavisinin hastanelerde devam ettiği kaydedildi. Öte yandan İstanbul Beylikdüzü'nde yaşayan 31 yaşındaki Nijeryalı deprem anında paniğe kapıldı ve evinin balkonundan atlayarak yaralandı.

321 binada hasar oluştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'de hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Kentteki spor salonları, fırınlar ve lokantalar açık. Kamu binalarında kayda değer bir hasar yok" dedi. Spor ve Gençlik Bakanı Muammer Kasapoğlu ise Yurt binalarının açık olduğu ve yurtlarda hasar olmadığını bildirdi. Deprem bölgesindeki gelişmeleri takip eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 321 binada yapılan hasar tespit çalışmasında 5'inin ağır hasarlı olduğunu açıkladı.

Adliye binasında hasar

Düzce Adliyesi'nde çatıdan kopan bazı beton parçalarının yere düştüğü görüldü. Deprem nedeniyle araçlarına yakıt almak isteyenler, akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturdu. Artçı sarsıntıların devam ettiği kentte soğuk hava nedeniyle battaniyelere sarılan vatandaşlar ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Çiftlik yıkıldı, civcivler telef oldu

Merkeze bağlı Dereli Tütüncü köyü Dedeler Mahallesi’nde Ahmet Aslan’a ait 2 katlı tavuk kümesi de depremde hasar gördü. Ahmet Arslan, depreme uykuda yakalandıklarını belirterek, depremin ardından hemen çiftliğe gittiğini söyledi. Çiftliğe ulaştıklarında, kümesin çöktüğünü gördüklerini vurgulayan Arslan şöyle konuştu:

“Çalışanımız, deprem anında dışarı çıkmış. Can kaybı olmaması sevindirici. Kümesin yıkılması o kadar önemli değil. Hayvanlarımız telef oldu, sağ kalanları buradan çıkartmaya çalışıyoruz. 48 bin 650 tane civciv vardı. Ne kadarı telef oldu? Şu an tam tespit edemedik. Sağ kalan hayvanlardan kurtarabildiğimiz kadar kurtarmaya çalışıyoruz.”

Düzce’de okullar tatil edildi

Düzce Valisi Cevdet Atay, deprem nedeniyle il genelinde eğitim öğretime 24 Kasım 2022 tarihinde bir gün ara verildiğini açıkladı. Vali Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşerilerimiz, İlimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 24 Kasım 2022 tarihinde eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca kamuda çalışan engelli ile hamile personel de idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verdi.



