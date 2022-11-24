‘Alt yapıyı güçlendireceğiz’

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi başkan adayı olarak açıkladığı Emre Efendi, bölgedeki “trafik sorununa çözüm bulma ve altyapıyı güçlendirme” vaadinde bulundu.

Partiden verilen bilgiye göre CTP Genel Başkanı Erhürman ile Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi başkan adayı Emre Efendi, Alsancak, Lapta ve Karşıyaka’da halk ile bir araya geldi. CTP heyeti, bölge insanın sorunlarını dinledi, beklentilerin neler olduğunu öğrendi.

Erhürman, “Bölgede yerel hizmet anlamında ivedi olarak planlamaya ve vizyona ihtiyaç olduğunu ve bunu yapacak kişinin de Emre Efendi olduğunu” ifade etti.

Lapta-Alsancak-Çamlıbel bölgelerindeki ekonomik gelişmenin “bölgeye yansımadığını, halka dönüşümünün olmadığını” gördüklerini ve bunun nedeninin “vizyonsuzluk, plansızlık” olduğunu belirten Erhürman, CTP olarak, Emre Efendi’nin belediyecilikte genç vizyon iddiasıyla çıktığı yolda kendisine güven duyduklarını söyledi. Erhürman, “Değişim ve gelişim şart. Ya şimdi ya hiç” dedi.

Efendi: Üzerimize düşeni yapacağız

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkan adayı Emre Efendi, projelerini bölge insanıyla paylaşıp, destek istedi.

Efendi, Lapta, Alsancak ve Çamlıbel’deki sorunları ve sıkıntıları “çok iyi” bildiğini ifade ederek, üç bölge için de altyapıyı güçlendirecek, turizm ve ekonomi alanında kalkınmasını sağlayacak projeler hazırladıklarını söyledi. Efendi, bölgedeki trafik sorununu da farkında olduklarını, halktan gelen şikayetleri ve talepleri not ettiklerini belirterek, “Daha güvenli, kaos yaşanmadan, saatlerce beklemek zorunda kalınmadan trafikte seyahatlerin yapılabilmesi için çalışmalar yürüteceklerini” ifade etti. Efendi, “Trafik kaosuna son vermek için belediye olarak üzerlerine düşeni yapacak olmalarının yanı sıra Karayolları Dairesi’yle de istişare içinde olacaklarını” da kaydetti.

Muhtarlarımız artık söz sahibi olacak

“Katılımcı anlayışı” benimseyeceklerini de belirten Efendi, “Bölge insanını da bölgeleri de en iyi tanıyan kişiler muhtarlarımızdır. Bizler, bölge insanımıza tek tek ulaşabilmek, seslerine kulak verebilmek için çabalayacağız. Bunu da muhtarlarımızla gerçekleştireceğiz. Belediyemizde sistem değişecek. Muhtarlarımız söz sahibi olacak. Sorunları birlikte çözeceğiz” ifadelerinde bulundu.

Turizm potansiyelini artıracağız

Efendi, bölgenin turizm potansiyelini artırmak ve tarihi değerlere sahip çıkmak amacıyla hazırladıkları projelerinden de bahsetti.

Lapta Sahil Yolu üzerinde Bakanlar Kurulu kararı ile Lapta Belediyesi'nin kullanımına verilen araziye yapılması planlanan otel ve marina projesiyle ilgili tartışmalara da “son vermek” istediğini belirten Efendi, “Öngörülen otel ve marina projesine karşı olmadığını, çevre ve doğa korunarak yapılacak, kamu yararı olan her projeyi desteklediğini” söyledi.

