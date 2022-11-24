Milyonlarca lira borcu var

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu, mevcut belediyenin çivi çakacak durumda olmadığını belirtti.

UBP LTB Belediye Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu seçim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gardiyanoğlu katıldığı bir web TV programında partili aday olmanın avantaj ya da dezavantaj konumunda olmadığını, yerel seçimlerin partiden öte şahıslarla ilgili olduğunu belirtti.

Partinin desteğiyle şahısların daha güçlü bir şekilde seçime katıldığını aktaran Gardiyanoğlu,

“Parti tabanımız takdir etti, ilçe başkanı oldum, milletvekili oldum. Şimdi de tabanımızın isteğiyle Belediye Başkan Adayı oldum.” dedi.



Kazanmak için aday oldum

Parti içerisinde adaylığına karşı muhalefet olup olmadığına yönelik soruya da yanıt veren

Gardiyanoğlu, “Her seçimde her partide kırgınlar olabilir. UBP dizel motora benzer, son 10

günde açılır seçim gecesi pik yapar, sonra rolantiye düşer. Farklı algı operasyonları olabilir.

Lefkoşa'yı en iyi bilen beş kişi varsa biri de benim. Ben UBP'nin evladıyım, bu partide doğdum, tırnaklarımla bir yerlere geldim. Kamuyu yoklamalarında Lefkoşa'da iyi bir noktadayım. Güzel ve centilmence bir yarış olmasını diliyorum, projelerin konuşulduğu bir yarışta Lefkoşa kazansın. Ben bu ışığı görerek kazanmak için aday oldum.” ifadelerini kullandı.

LTB’nin şu anki borcunun 334 milyon 584 bin TL olduğuna dikkat çeken Gardiyanoğlu, “Belediyenin gelirlerinin yüzde 86'sı maaş ödemelerine gidiyor. Bu bütçeyle hizmet yapamazsınız. Ancak pansuman yaparsınız.” dedi ve şunları ekledi:



Borç 664 milyona çıkacak

10 yıldır kapanmayan belediye borcunun 2 buçuk yıl içinde kapatacağının sözünü veren

Gardiyanoğlu, mevcut yönetimin devam etmesi halinde 4 yıl sonra belediye borcunun 664 milyon TL’ye ulaşacağını kaydetti. Lefkoşa’nın yıllardır hayata geçirilemeyen imar planına dikkat çekerek imar planını başkanlığı döneminde 3 kademede hayata geçireceklerini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2022, 10:43