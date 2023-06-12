Tüketim maddelerinde KDV sıfırlanacak

Diyalog gazetesinin ‘Güneye bakalım adım atalım’ başlıklı haberinde, bazı zorunlu tüketim maddelerinde, güneyde olduğu gibi KDV’nin kaldırılması önerilmişti. Başbakan Ünal Üstel, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Merkez Bankası’nda toplantı yaptıklarını belirterek “Bazı temel tüketim maddelerinde KDV sıfırlanıyor” dedi.

Halkın alım gücünün zayıfladığını kabul eden Üstel, Haziran’da yeniden hayat pahalılığı ödeneği ve sosyal prim desteği vereceklerini söyledi.

Üstel, zorunlu tüketim maddelerinden KDV’yi kaldırmaktan dolayı ortaya çıkacak olan mali kaybı, başka yerden telafi edeceklerini açıkladı.

Başbakan Üstel, ekonomik gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Üstel, “Dövizde dalgalanma oldu. Halkın alım gücünde zorlanma var doğrudur. Kısa süre önce yüzde yüze yakın hayat pahalılığı ödedik. Haziran’da yine hayat pahalılığını vereceğiz. Sosyal prim desteğini vereceğiz” dedi.

Üstel, “Merkez Bankası’nda toplantı yaptık. Bazı temel tüketim maddelerinde KDV sıfırlanıyor. Başka yerden telafi edeceğiz” diye konuştu.

Ana vatan Türkiye ile gönül birliği içinde, KKTC için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirten Üstel, ana vatan Türkiye ile imzalanan protokolü eleştiren muhalefete tepki gösterdi.

Üstel, “Hayatlarında protokol imzalayamayanlar, nasıl çalıştığını bilmeyenler sadece konuşuyor. Onlar konuşur biz çalışırız, halktan aldığımız güçle iş yaparız, yapacağız” dedi

Yeni hastanelerin, Asrın Projesi’nin Mesarya’ya ulaşmasının, alt yapı çalışmalarının, Yeni Girne- Çataköy Yolu’nun yeni protokolde yer aldığına işaret eden Üstel, mali kaynağın da hazır olduğunu, istenilen desteği her zaman aldıklarını söyledi; Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yürekten teşekkür etti.

“Yeni istihdam alanları yaratılacak”

Sosyal konut projesi, gençlere düşük faizli, kolay erişilen kredilerin sağlanacağını belirten Üstel, ayrıca yeni istihdam alanlarının da yaratılacağını açıkladı.

Üstel, elektrikle ilgili de Türkiye’den enterkonnekte projesini hayata geçireceklerini, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerekli talimatı verdiğini, itiraz gelebilir denilmesi üzerine Erdoğan’ın “su geleceğinde de şikayet ediyorlardı, getirdik. Şimdi elektriği de getireceğiz” şeklinde sözleri olduğunu anlattı.

Solar enerji kullanımını kolaylaştıracaklarını belirten Üstel, gelinen aşamada solar enerjinin artık kaçınılmaz olacağını, herkesin buna hazırlıklı olması gerekeceğini söyledi.

Ünal Üstel, deprem felaketinde hayatını kaybedenler için hukuki süreci takip etmeye devam edeceklerini de vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2023, 09:40