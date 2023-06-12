Dünyaya önemli mesajlar verecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini KKTC’ye yapacak. Erdoğan, Salı günü de Azerbaycan’a gidecek. Erdoğan’ın KKTC ziyaretinde Ada'da yaşanan gelişmeler bölgesel ve küresel boyutlarıyla ayrıntılı şekilde ele alınacak.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan'ın KKTC ziyaretinde ikili münasebetlere dair tüm kulvarlarda atılacak adımlar hakkında fikir teatisinde bulunulacak, Ada'da yaşanan gelişmeler bölgesel ve küresel boyutlarıyla ayrıntılı şekilde ele alınacak.

Azerbaycan ziyareti kapsamında gerçekleşecek temaslarda ise Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde yeni dönemde ilerleme sağlanacak diğer işbirliği imkanlarına ilaveten, güncel uluslararası ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Tatar: Erdoğan'ın ziyareti büyük önem taşıyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yapacak olmasının büyük önem taşıdığını ve bununla dünyaya "KKTC bir devlettir" mesajı verileceğini bildirdi.

Tatar, başkent Lefkoşa'daki Cumhurbaşkanlığı ofisinde AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, seçimlerden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönemde ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya planlamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Erdoğan'ın milli siyasetinin, seçimlerde bir kez daha Türk milletinden onay aldığını vurgulayan Tatar, Türkiye ile KKTC ilişkilerinin her zaman çok farklı olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkının kendilerini büyük Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olarak tanımladığına dikkati çekti.

Ertuğruloğlu: Meşru hak ve çıkarlar korunacak

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da, Erdoğan’ın KKTC’yi ziyaretinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını koruma, KKTC’nin tanınma politikasını destekleme kararlılığını bir kez daha vurguladığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk resmi yurt dışı ziyaretini KKTC’ye yapacak olmasının Anavatan ile KKTC devleti arasındaki emsalsiz ilişkinin önemini teyit ettiğini kaydetti.

Ertuğruloğlu, “Erdoğan’ın KKTC’yi ziyareti, TC’nin Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını koruma, KKTC’nin tanınma politikasını destekleme kararlılığını bir kez daha vurguluyor” dedi.