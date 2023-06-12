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Melekler mutlu oldu

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Merit Lefkoşa Hotel, 6 ülkeden KKTC’ye gelen down sendromlu çocukları ağırladı

Melekler mutlu oldu
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Merit Lefkoşa Hotel Uluslararası Down Federasyonu ve KKTC Uluslararası Down Federasyonu iş birliği ile Kapalı Maraş’ta düzenlenen, Uluslararası Maraş Down Plaj Futbolu Festivali nedeniyle KKTC’de bulunan; Türkiye, Polonya, Karadağ, Montenegro, Kazakistan ve Bosna- Hersek’ den down sendromlu çocukları ve ailelerini ağırladı. Etkinlikte, Uluslararası Down Fedarasyonu Başkanı Abdullah Muhammet Tuncay ve KKTC Uluslararası Down Fedarasyonu Başkanı Tülay UMUT Merit Lefkoşa Hotel Genel Müdürü Mine Gürses’e katkılarından dolayı plaket sunarak teşekkürlerini iletti.

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