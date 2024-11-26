Miktar arttı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Vito Mercedes taksi araçla Güney Kıbrıs’a yolcu taşımacılığı yapan ve Ekim ayına ait 22 seferi, seyir defterine yazmayarak bin 540 Euro parayı çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Burak Felek hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlı dün ek tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının çaldığı miktarın arttığı belirtildi. Yürütülen soruşturmada, zanlının, Kasım ayında da 5 seferi deftere işleyemeyerek 350 Euro para çaldığı açıklandı.Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Ali Gencer, zanlının, 2024 yılı Ekim ayında, müstahdemi olduğu şirkete ait Mercedes Vito marka taksi araçla, Güney Kıbrıs’a yaptığı 76 seferin, 22 tanesini deftere kaydetmeyerek, bin 540 Euro parayı sirkat ettiğini anımsattı. Zanlının, 22 Kasım’da mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini anımsatan polis, bu süre zarfında, Kasım ayında da 5 seferi, deftere işlemeyip, 350 Euro para sirkat ettiğinin belirlendiğini bildirdi. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre zarfından birçok ifade temin ettiklerini açıkladı. Polis, soruşturmanın sürdüğünü, incelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu aktardı ve mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.