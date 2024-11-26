Organları bağışlandı

Suna ERDEN

Haspolat-Taşkent anayolunda meydana gelen kazada ağır yaralanan 19 yaşındaki Sabri Baykuş hayatını kaybetti.

Türkiye’nin Mersin ilinden Kuzey Kıbrıs’a Bilgisayar Mühendisliği okumaya gelen Baykuş’un hayalleri yarım kalırken, başkalarına can verdi.

Ailesi, Baykuş’un organlarının nakil bekleyen hastalara umut olması için bağışladı.

Yapılan bağış işlemlerinin ardından Baykuş’un cenazesi toprağa verilmek üzere memleketine götürüldü.

Baykuş’u hayattan koparan kaza, 13 Kasım 2024 tarihinde Haspolat- Taşkent anayolunda meydana geldi.

Anayolun 3-4'üncü kilometreleri arasında, Mehmet Salih Ay’ın yönetimindeki JU 988 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolsüz şekilde savruldu.

Sürücü o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ahmet S.A. Bakr (E-38) yönetimindeki UV 357 plakalı kamyon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışma yaşandı.

Kaza sonucu JU 988 plakalı araç sürücü Mehmet Salih Ay ve araçtaki yolcular Sabri Baykuş, Efe Çahan Alemdar ve Süleyman Sarıca yaralandı.

Efe Çahan Alemdar ve Süleyman Sarıca ortopedi servisinde tedavi altına alınırken, durumu olan Baykuş yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Yoğun bakımda 10 gün yaşam mücadelesi veren Sabri Baykuş önceki gece hayata veda etti.

İlk yılında kazaya kurban gitti

Ailesi, 19 yaşında kaybettikleri oğullarının organlarını bağışladı. Bağış işlemi dün öğlen sıralarında gerçekleştirildi.

İşlemlerin ardından Baykuş’un cenazesi toprağa verilmek üzere Mersin’e götürüldü.

Ülkeye üniversite eğitimi için bu yıl gelen Sabri Baykuş, Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi birinci sınıf öğrencisiydi.

Sürücü tutuklu

Bu arada kazaya neden olan Mehmet Salih Ay’ın tutukluluğu devam ederken, yeniden mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

