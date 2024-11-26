Otopsi yapılacak

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta sakin 15 yaşındaki Zeynep Demir hayatını kaybetti. Polisten verilen bilgiye göre; Demir önceki akşam saat 19.00 sıralarında ailesi tarafından kalmakta olduğu ikametgah içerisinde hareketsiz olarak bulundu.

Demir ambulans ile kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polisten yapılan açıklamada, Demir’in ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda tespit edileceği belirtildi.