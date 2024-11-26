Suna ERDEN

Barış Ruh ve Sinir Hastalıları Hastanesine başvuran ancak yatılı tedavi talebi kabul edilmeyince, olay çıkaran 43 yaşındaki Rıfat Gürler dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Benzer suçlardan birçok sabıkası olan zanlı yargılanmak üzere cezaevine gönderilince “Suçlu değil, hastayım” diyerek, isyan etti.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 22 Kasım 2024 tarihinde saat 10.00 sıralarında Lefkoşa Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi yanında kendisine tedavi yapılmadığı gerekçesiyle yüksek sesle, “Bana tedavi yapılmazsa kendimi keserim” diye bağırdığını söyledi. Polis memuru, zanlının olay yerine giden görevli memurlara çakıyı gösterdikten sonra sağ el bilek üstünü keserek, kendisine zarar verdiğini açıkladı.

Sadeli, zanlının makul güç kullanılarak suçüstü hali gereği tutuklandığını ve tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu çakının emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru, yapılan soruşturmada zanlımın 20, 21 ve 22 Kasım tarihlerinde Barış Sinir ve Ruh Hastalıkları Hastanesine gittiğini, tedavi olmak için istediğini söylediğini, huzursuzluk çıkararak saldırgan davranışlarda bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde kameraları incelediklerini, hastaneden ifadeler aldıklarını belirtti.

Zanlının açıkta davası ve benzer suçlardan birçok sabıkası olduğunu kaydeden polis, serbest kalması halinde başkalarına zarar verebileceğini ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Cezaevi çözüm değil

Zanlının avukatı ise müvekkilinin tedavi talebiyle 4 kez hastaneye gittiğini ancak kabul edilmediğini ifade ederek, “Bu şahsın aynı suçları işlediği belirtiliyor. Eğer cezaevine giderse çıktığında yine aynı suçları işleyecek, cezaevi değil hastaneye yatırılması gerekiyor. Cezaevi çözüm değil” dedi.

Mahkemede konuşan zanlı ise sinir hastası olduğunu, istemeden bazı davranışlar sergilediğini söyledi.

Bir ay cezaevinde

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının tutuklu yargılanmasına, bu amaçla bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine, öncesinde ise Barış Sinir ve Ruh Hastalıkları hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

Zanlı kararın ardından “ben suçlu değilim, hastayım” diyerek bağırdı.