Önemli bir buluşma

Mehmet KARA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde yapılan (KKTC) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) “4. Ekoturizm Uzmanlar Grubu Toplantısı" dün başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın ortak organizasyonunda ve Dışişleri Bakanlığı’nın koordinasyonunda düzenlenen toplantı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’na üye ve gözlemci ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşiyor.

Girne Accapulco Otel’de yer alan ve bugün sona erecek olan toplantı, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmalarıyla başladı.

Açılış konuşmalarını Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Ergül Tazeoğlu, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Mine Emiroğlu ve EİT Turizm Müdürlüğü Program Sorumlusu Hasan Tufan yaptı.

Katılımcı ülkeler, toplantıda, kendi ülkelerindeki ekoturizm uygulamalarıyla ilgili bilgi verdi ve karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Katılımcılar için yarın bir de saha ziyareti planlanıyor.

Terzioğlu: KKTC gözlemci üye…

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Ergül Terzioğlu, konuşmasına, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin’in katılması gereken çok acil toplantı nedeniyle bu toplantıya katılamadığını aktararak başladı.

Terzioğlu, “Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın değerli 10 üye ülkesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) gözlemci üye olarak ekoturizm faaliyetlerine katılmasıyla birlikte bu çalışmaları yürütüyoruz.” diye konuştu.

Ülkesinin gerek coğrafi konumu, gerek bioçeşitlilik, gerekse ekoturizm kapsamında edindiği bilgi, tecrübe ve deneyimlerini paylaşmak üzere ekiplerinin burada olduğunu kaydeden Terzioğlu, ülkelerin deneyim ve kazanımlarından faydalanmak üzere de bu toplantıda yer aldıklarını aktardı.

Emiroğlu: Sürdürülebilir bir turizm modeli

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Mine Emiroğlu da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eko ve agro turizmin hem bölgenin doğal güzelliklerini, hem de kültürel mirasını koruyarak sürdürülebilir bir turizm modeli sunan bir yaklaşımı temsil ettiğini belirtti.

“Bu turizm türü, çevre dostu uygulamalarla yerel halkın ekonomisine katkı sağlamayı ve turistlere doğayla iç içe bir deneyim sunmayı hedefler.” diyen Emiroğlu, eko ve agro turizminin temel özelliklerine değindi.

KKTC’nin Akdeniz iklimine özgü doğal güzellikleri, zengin flora ve faunasıyla dikkat çektiğini belirten Emiroğlu, Beşparmak Dağları, Karpaz Yarımadası ve özel koruma altındaki doğa alanların bu turizm türü için ideal yerler olduğunu belirtti.

Eko ve agro turizmde yapılabilecek etkinliklere değinen Emiroğlu, “Doğa yürüyüşleri ve bisiklet turları, geleneksel yemek atölyeleri ve tadım etkinlikleri; zeytin hasadı, şarap yapımı veya arıcılık deneyimleri, tarihi köylerin ve kültürel miras alanlarının gezilmesi, kuş gözlemi ve fotoğrafçılık.” ifadelerini kulandı.

Tufan: Kolektif kararlılığımızın bir kanıtı

EİT Turizm Direktörlüğü-Program Görevlisi Hasan Tufan da “Bugünkü toplantımız, üye devletler olarak ortak değerlerimiz ve hedeflerimizle örtüşen sürdürülebilir turizm uygulamalarını teşvik etme yönündeki kolektif kararlılığımızın bir kanıtıdır.” diye konuştu.

Tufan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı bayrağı altında bir araya gelirken, tüm sektörlerde sürdürülebilir kalkınmaya yönelik ortak önceliklerini özetleyen, turizmi en önemli sütunlardan biri olarak gören ve kapsamlı bir yol haritası olan EİT Vizyon 2025’in kendilerine rehberlik ettiğini kaydetti.

Hasan Tufan “Bugün ekoturizme odaklanmamız, bu hayati alandaki ortak hedeflerimizi ilerletmek için sahip olduğumuz eşsiz fırsata örnek teşkil etmektedir. EİT, üye devletlerimizin turizm sektörlerini güçlendirme konusunda kararlıdır" dedi.

KKTC, çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yaptı

KKTC, toplantılarına 1992 yılından bu yana aktif olarak katıldığı EİT'ye 2012 yılında gözlemci üye oldu.

KKTC, geçen yıllarda aralarında “Turizm”, “Atık Su İdaresi ve Arıtma Teknolojisi”, “Hava ve Su Kirliliği Kontrolü” çalıştayları ve “EİT 1. Üniversite Spor Oyunları” gibi çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yaptı.

