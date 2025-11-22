25 kişi sorgulandı

Suna ERDEN

Mali polisin yürüttüğü ‘rüşvet ve görevi kötüye kullanma’ suçlamalarıyla tutuklanan Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Salih Canseç ile MİK personeli Yönel Arman dün sabah yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Zanlı Canseç hakkında soruşturma amaçlı 5 gün ek tutukluluk emri alın-dı. Zanlı Arman ise tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Duruşmada Salih Canseç’in önceki akşam polise bazı beyanlarda bulunduğu açıklandı.

Soruşturmayı yürüten Mali Şube’de görevli müfettiş Muavini Namık Kemal Baz mahkemede olguları aktardı. Polis; zanlıların, “rüşvet, görevi kötüye kullanma ve kamu görevlilerinin iltimas karşılığında para alma” suçlarından tutuklandıklarını söyledi.

Polis, zanlı Salih Canseç'in 11 Kasım 2022-20 Kasım 2023 tarihleri arasında ihalelere katılacak 5 şirkete hukuka aykırı bir şekilde ihale öncesinde ihaleyle ilgili bilgi vererek, bu şirketlerden 510 bin TL ve 2 bin 500 Sterlin aldığını söyledi. Polis, Canseç’in 2025 yılı içerisinde Kalkanlı Yaşam Evi için açılan bir ihaleye katılan bir firmaya ihaleden çekilmesi halinde kendilerine para verileceğini söylediğini aktardı. Polis, zanlının yine 2025 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığının açtığı bir ihaleye katılan başka bir firmaya da çekil-mesi halinde para verileceğini söylediğini açıkladı. Polis, zanlıların 12 Kasım’da tutuklandığını, aynı gün her ikisinin de evinde arama yapıldığını söyledi. Polis, Canseç’in evinde yapılan aramada bir adet cep telefonu bulunarak emare alındığını, ayrıca makam odasındaki bilgisayarın da emare alındığını kay-detti. Polis, zanlının cep telefonundaki ve bilgisayarındaki incelemenin sürdüğünü kaydetti. Polis, yapı-lan soruşturma sonucu zanlının MİK tarafından çıkılan bir ihaleye katılan 2 firmanın sahiplerine, ihale-ye katılan “başka bir iş insanının kendilerine para vereceği” teklifiyle ihaleden çekilmelerini teklif ettiği-ni belirtti.

Polis zanlının daha sonra da “bu parada iyileştirme yapabileceğini” söylediğini de açıkladı.

Polis Canseç’in konuyla ilgili 20 Kasım tarihinde sözlü beyanda bulunduğunu belirtti. Polis, 19 kişiden ifade aldıklarını, 25 kişinin sorgulandığını kaydetti. Polis, zanlıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 5 gün ek süre talep etti.

Arman teminatla serbest

Polis, zanlı Yönel Arman'ın ise 2023 yılı Kasım- Aralık ayları arasında Sivil Savunma Teşkilatı’nın temizlik işleri için açtığı ihaleye katılan bir firma için dosya hazırladığını, firmanın ihaleyi kazandığını, zanlıya 150 bin TL para verildiğini kaydetti. Polis, zanlının da paranın 50 bin TL’sini kendisine aldığına, 100 bin TL’sini ise Salih Canseç'e verdiğine dair bilgi edinildiğini açıkladı. Polis, zanlıların 12 Kasım’da tutuklan-dığını söyledi. Polis, meseleyle ilgili 35 ifade aldıklarını, zanlı Arman’la ilgili soruşturmanın tamamlandı-ğını, KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, uygun bir teminat talep etti.

Canseç 5 gün daha tutuklu

Mahkeme; zanlı Arman’ın yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin birer milyon TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Mahkeme; zanlı Canseç’in ise 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.