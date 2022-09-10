Coşku meydana taştı

İzmir, kurtuluşunun 100. yılını büyük bir coşkuyla kutladı. Tarkan konserinin düzenlendiği Gündoğdu Meydanı'na yüz binler akın etti, meydan tıklım tıklım doldu. Türk Ordusu'nun 9 Eylül 1922’de İzmir'e girerken kullandığı güzergâh üzerinde düzenlenen yürüyüş, Basmane Karakolu önünden Cumhuriyet Meydanı’na kadar devam etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi bandosunun eşlik ettiği yürüyüşün ardından, Cumhuriyet Meydanı'nda tören yapıldı. İzmir’in 100. yıl kurtuluş coşkusu 9 Eylül'de gün boyu süren etkinliklerin ardından akşam zirve yaptı.

Tarkan konserinin gerçekleştiği Gündoğdu Meydanı tıklım tıklım dolarken, meydanın girişinde zaman zaman izdiham tehlikesi yaşandı. Vatandaşların polis barikatlarını aştığı görüntülere yansıdı. Alsancak Limanı'ndan başlayıp Gündoğdu Meydanı’nda sona eren Fener Alayı yürüyüşünün ardından İzmirliler, Kordon’u adeta gelincik tarlasına çevirdi. Alandaki izleyiciler DJ Ersin ile birlikte şarkılar söyledi. Coşkuya Türk bayrakları ve telefon ışıkları eşlik etti.

Saatler 21.00'i gösterdiğinde Türkiye'de bugüne dek sergilenmiş en büyük sahne şovlarından biri başladı. 180 dansçının katılımıyla artırılmış gerçeklik destekli işgal ve kurtuluşun canlandırıldığı interaktif teatral gösteri gerçekleştirildi. Şovda, toplam bin 300 metrekare led ekran kullanıldı.

İzmirliler, Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Solo Türk’ün gösterilerini heyecan ve alkışlarla izledi. Öte yandan İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında jandarma helikopterleri Gündoğdu Meydanı semalarında Efeler gibi ‘Harmandalı’ oynayarak gösteri yaptı. İki helikopterin gökyüzündeki şovu alkışlarla izlendi.

