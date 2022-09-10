Yılın kadın girişimcileri seçilen isimler Lefkoşa’da düzenlenen törenle ödüllerini aldı. “Önce hayal et, sonra cesaret” sloganıyla düzenlenen törene katılım yoğun olurken, Emine Özbayrak, Aslıhan Taylan, Nisa İmamoğlu, Fisun Cin Aroğlu ve Sıla- Hazal Eziç 2022’nin girişimci kadınları listesindeki yerini aldı.

İş Kadınları Derneği’nin (İKD), Telsim ana sponsorluğunda ve Concorde Hotel ev sahipliğinde gerçekleştirdiği 2022 Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni’nde başarılı kadın girişimciler ödüllendirildi.

İKD tarafından yapılan açıklamada, bu yıl 11’incisi düzenlenen ödül töreninde, girişimci kadınlara 5 ayrı kategoride ödülleri verildiği bildirildi.

“Önce hayal et, sonra cesaret” sloganıyla düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Ana Muhalefet Partisi Başkanı Tufan Erhürman, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Maliye Bakanı Alişan Şan, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un yanı sıra birçok milletvekili, bürokrat ve iş insanı da katıldı.

2022 Yılın Kadın Girişimcisi Ödülünü Emine Özbayrak, 2022 Yılının Sanayiye Destek Veren Kadın Girişimcisi Ödülünü Aslıhan Taylan, 2022 Yılı İlham Veren Kadın Girişimcisi Ödülünü Nisa İmamoğlu, 2022 Yılı İş Kadınları Derneği Onur Ödülünü Fisun Cin Aroğlu ve 2022 Yılı Telsim Özel Ödülünü Sıla- Hazal Eziç kazandı.

Candemir: İnanmamız gerekiyor

İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir, gecede yaptığı konuşmada, “Ülkemizde girişimci olmak isteyen her kadının bugün daha yola bile çıkamadan pek çok sorunla karşılaştığını ifade etti. Candemir, “Kültürel önyargılardan finansa, bilgi ve pazara erişimin önündeki engellere kadar uzanan geniş bir yelpazede pek çok örnekleme yapabiliriz. Ancak, tüm zorluklara rağmen kadınlarımızın girişimcilik yolculuğunda başarıya ulaşacağına inanması gerekiyor.” dedi.

Kadınlarımızın girişimcilik yolculuğunda başarıya ulaşacakları konusundaki inancının, rol modellerin hikâyeleri ile güçlendiğinin altını çizen Candemir, şunları söyledi:

“11 yıldır gerçekleştirdiğimiz yılın kadın girişimcileri ödül töreninin en önemli misyonu da budur. Bir yandan, kadın girişimcilerin başarılarına şahit olup onları kamuoyuyla paylaşırken, öte yandan da onları örnek alan yeni kadın girişimcilerin yollarına ışık tutuyoruz. Bu programın ortaya koyduğu kadın girişimcilerin, düşlerini gerçeğe dönüştürecek, potansiyele sahip olduğunu ve geleceğe umutla baktığını görüyoruz.”

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz de, Vodafone’un tüm dünyada, kadın konusunda pozitif ayrımcılığı benimsemiş bir kurum olarak, kadının iş hayatında olabilmesine ilişkin ciddi hedefleri bulunduğunu söyledi. Tüz, Telsim olarak, kadının ve kadın girişimciliğinin ön planda tutulduğu böylesi bir projede yer almaktan mutluluk duyduğunun altını çizdi.