Akçaylılar coştu

Ömer KADİROĞLU

Akçay Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından her Perşembe düzenlenen tombala geceleri muhteşem bir eğlence ile sezon finali yaptı. Akçay’da Rauf Raif Denktaş parkında düzenlenen tombala geceleri yoğun bir ilgi görürken, sezon finali gecesinde sahne alan ülkenin güçlü seslerin Belgin Ceylangüden ve Davut Ceylangüden nostalji şarkılarla müzik ziyafeti sundu. Oryantal Özlem Sultan ve Nurbanu kıvrak danslarıyla Akçay’ı salladı. Özlem Sultan’ın ateş dansı da geceyi aydınlattı. Akçay tombala gecesine katılanlar Ceylangüden çiftinin şarkılarına, Özlem Sultan ve Nurbanu’nun da danslarına eşlik etti.

