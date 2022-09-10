‘Öğrencilik yapmayanlar gidecek’

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, öğrencilik dışında uygun olmayan işlerle meşgul olanların, ülkeyi kirletmesine ve diğer öğrenci arkadaşlarını rahatsız etmesine müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Çavuşoğlu, Nijerya uyruklu öğrencileri temsil eden Ulusal Nijeryalı Öğrenciler Birliği Başkanı Kingsley Ifeanyi Nweke ile beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede, Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi ile daire personeli de hazır bulundu.

Öğrencilerin görüşlerini ve önerilerini dinleyen Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk toplumunun özgürlüğe ve bağımsızlığa çok önem veren, ülkelerin kendi kimlikleri, kültürleri ve inanışlarıyla yaşamaları gerektiğine inanan bir toplum olduğuna dikkat çekerek, KKTC üniversitelerinde 13 bin Nijeryalı öğrencinin öğrenim gördüğünü ve her konuda öğrencilere destek olduklarını dile getirdi.

Niyeti başka olanlar ülkemize gelmesin

Son zamanlarda bazı adli olaylarda Nijeryalı öğrencilerin isminin geçtiğini ve bundan büyük üzüntü duyduklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, gerek toplumun gerekse de öğrencilerin ülkedeki yasalara uymak zorunda olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, “Ülkemize gelen öğrencilerin aileleri, çocuklarını bize emanet ediyor. Bizler de bu çocuklarımızın güven içerisinde, kaliteli eğitim almalarını ve ülkelerine hizmet edebilecek şekilde geri dönmelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.

KKTC’ye gelen ve amacı kaliteli eğitim almak olan tüm öğrencileri korumak zorunda olduklarını belirten Nazım Çavuşoğlu, “Biz buraya öğrencilerin gelmesini istiyoruz. Niyeti başka olanların ülkemize gelmesini istemiyoruz” dedi.

Çavuşoğlu bu bağlamda, öğrencilik dışında uygun olmayan işlerle meşgul olanların, ülkeyi kirletmesine ve diğer öğrenci arkadaşlarını rahatsız etmesine müsaade etmeyeceklerinin de altını çizdi.

Huzur içerisinde ve özgürüz

Ulusal Nijeryalı Öğrenciler Birliği Başkanı Kingsley Ifeanyi Nweke ise konuşmasının başında, görüşlerini ve önerilerini dinleyen Bakan Çavuşoğlu’na teşekkür etti.

Nijeryalı öğrencilerin ülkede huzur içerisinde ve özgür bir şekilde eğitim aldığını belirten Nweke, Kıbrıs Türk halkı ile herhangi bir sorun yaşamadıklarını ve Kuzey Kıbrıs’ın şiddetten uzak bir ülke olduğunu söyledi.

Dışarıda çizilen bu imajın önüne geçebilmek adına 1 Ekim Nijerya Bağımsızlık Günü’nde bir etkinlik düzenleyeceklerini ifade eden Nweke, Bakan Çavuşoğlu’nu etkinliğe davet etti.

Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2022, 09:43