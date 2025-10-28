İmzalar atıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer , Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen görüşmelerin ardından iki ülke arasında Eurofighter Typhoon savaş uçağı işbirliği anlaşmasını imzaladı. Starmer, Türkiye’ye 20 adet Eurofighter savaş uçağı satılacağını açıkladı. İmza töreni, baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın toplantısında, anlaşmanın heyetler arası görüşmeler çerçevesinde uygulama düzenlemelerini kapsadığını belirterek, işbirliğinin iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olduğunu söyledi. Erdoğan, “Biz de az önce Sayın Starmer ile bu konudaki işbirliği beyanına huzurlarınızda imza attık. Bu mutabakat, iki yakın müttefik olarak ilişkilerimizi güçlendirecek ve savunma sanayinde müşterek projelere kapı aralayacaktır” ifadelerini kullandı. Erdoğan, görüşmelerin odağında ticaret ve savunma ilişkilerinin bulunduğunu belirterek, Türkiye-Birleşik Krallık ticaret hacminin önce 30 milyar dolar, ardından 40 milyar dolara çıkarılması hedefiyle ekonomik ilişkilerin güçlendirileceğini aktardı. Ayrıca enerji ve savunma sanayinde yeni ortaklıklar kurulmasının planlandığını ifade etti.

20 bin istihdam imkânı

İngiltere Başbakanı Starmer ise ortak basın toplantısında, anlaşmanın NATO’daki güvenliği derinleştireceğini ve ikili savunma sanayindeki işbirliğini artıracağını vurguladı. Starmer, İngiltere’nin Türkiye’ye 20 Eurofighter Typhoon savaş uçağı sağlayacağını ve gelecekte daha fazla tedarik seçeneğinin bulunduğunu belirtti. Söz konusu anlaşmanın hem Türkiye hem de İngiltere’de ekonomik büyümeyi destekleyeceğini ve İngiliz vatandaşlar için yaklaşık 20 bin istihdam imkânı yaratacağını ifade etti. Starmer ayrıca, yeni serbest ticaret anlaşması ile güvenlik, terörizmle mücadele, göç, enerji ve diğer alanlarda da ortak hareket etme imkânı bulunduğunu belirterek, Türkiye’nin ekonomik ve stratejik öneminin giderek arttığını vurguladı.

Sayılar artabilir

Bu arada Savunma Bakanı Yaşar Güler de konuyla ilgili açıklama yaparak Türkiye'nin İngiltere'den 20, Katar'dan 12, Umman'dan 12 Eurofighter alacağını duyurdu. Güler, "Sayılar artabilir. Uçakların önümüzdeki yılın başında gelmesi bekleniyor" dedi.


