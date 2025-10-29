Müzakereler başlamayacak

Avrupa Birliği, Türkiye’yi “adaylığı askıya alınan tek ülke” olarak işaretledi; demokrasi, hukuk devleti ve ifade özgürlüğünde ciddi gerileme yaşandığını vurguladı. Birlik, yeni müzakere başlıklarının açılmayacağını resmen duyurdu.

Avrupa Birliği Komisyonu, "2025 Güncel Durum ve Genişleme Stratejisi" başlığıyla yayımladığı yeni raporda Balkanlar’ı da kapsayan bir genişleme planı duyurdu.

Arnavutluk, Bosna-Hersek, Gürcistan, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Ukrayna ve Türkiye "aday ülkeler" listesinde yer aldı. Ancak Türkiye, "adaylık süreci durduruldu" notuyla haritada kırmızı renkle işaretlendi.

Bu durum, Ankara’nın üyelik hedefinin fiilen askıya alındığı anlamına geliyor.

"İfade özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı geriledi"

Raporda, Türkiye’nin 2005’te başlattığı tam üyelik müzakerelerinde reform sürecinin durduğuna dikkat çekildi.

AB, özellikle ifade özgürlüğü, akademik özgürlük ve eleştirel medyaya yönelik baskıların derinleştiğini belirtti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bir Avrupa demokrasisinde eleştirmenlerin, gazetecilerin veya akademisyenlerin siyasi zulme uğraması kabul edilemez. Tartışmalı ceza kanunu maddeleri kaldırılmalı veya değiştirilmeli."

"Demokrasi ve hukukta gerileme var"

AB, Türkiye’nin yargı reformu, yolsuzlukla mücadele, kadın ve çocuk hakları ile sendikal özgürlükler konularında geriye gittiğini vurguladı.

Açıklamada, "Türkiye’nin Avrupa Birliği’nden giderek uzaklaşması, temel haklar ve yargı bağımsızlığı alanında ciddi gerilemeler yaşanması sebebiyle yeni fasılların açılması mümkün değildir" denildi.

Bu ifade, Türkiye’nin üyelik sürecinin resmen "donduğu" anlamına geliyor.

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2025, 09:43