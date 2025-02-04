Savaş meydanı

Ömer KADİROĞLU

Eski Güzelyurt -Lefke anayolunda dün akşam işçileri taşıyan minibüs ile Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) ait araç çarpıştı; yol savaş alanına dönerken, can pazarı yaşandı.

Kazada 2’si Kıb-Tek çalışanı, 6 kişi yaralanırken, olay yerine polisin yanı sıra sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Hurdaya dönen Kıb-Tek’e ait araçta sıkışan 2 kişinin itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldığı belirtilirken, yaralılar Güzelyurt ve Lefkoşa’daki devlet hastanelerine kaldırıldı.

Bir işçinin durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma alındığı açıklandı. Kıb-Tek çalışanları, minibüs şoförü ve 2 işçinin ise hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Dikkatsizlik kazaya neden oldu

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; kaza dün saat 18.10 sıralarında eski Güzelyurt - Lefke anayolunun 3-4 km'leri arasında meydana geldi.

Mulazadi Samson, yönetimindeki TAR 667 plakalı otobüsle Güzelyurt istikametinden Lefke’ye doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Kemal Çiftgül yönetimindeki Elektrik Kurumuna ait SD 133 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile SD 133 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Sainer Seyitler (E-48), TAR 667 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Floriberi Ngabonziza (E-25), Rober Nıyomungeri (E-24) ve Regis Ishimwe (E-25) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Regis Ishimwe Nalbantoğlu Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde, Robert Nıyomungeri Ortopedi Servisinde, SD 133 plakalı araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Kemal Çiftgül ise acil serviste müşahede altına alındı.

TAR 667 plakalı araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Floribert Ngabonziza ise

Cengiz Topel Hastanesine kaldırılarak, acil serviste tedavi altına alındı.