Para cezası yerine yargı

Girne’de 2024 yılı Eylül ayında drift yaparak tehlike yarattığı için 6 bin 785 TL ve 25 ceza puanı ceza kesilerek, serbest bırakılan Cenk Aksalih yine aynı suçu işleyince bu kez aracına el konuldu.

Ayrıca Aksalih hakkında adli soruşturma başlatılarak, aleyhine “ihmal teşkil eden eylemde bulunmak” suçundan dava okundu. Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise Aksalih’in ehliyetine el konulması için talimat verdi.

Porsche’yle tehlike saçtı

Cenk Aksalih, 23 Ocak 2025 tarihinde Girne’de Tepebaşı Sokak üzerinde Porsche marka lüks aracını kendi etrafında döndürerek tehlikeli şekilde gösteri yaptı. Trafikte tehlike yaratan Aksalih, gösterisini dün sosyal medya hesabından paylaştı. Drift görüntüsü kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve büyük tepki topladı. Harekete geçen polis, zanlıyı tutukladı. Yapılan soruşturmanın ardından zanlının aracına el konuldu ve aleyhine “ihmal teşkil eden eylemde bulunmak” suçundan dava okundu.

Olayla ilgili açıklama yapan polis, Aksalih’in insan hayatını tehlikeye atacak ve herhangi bir şahsa zarar verebilecek şekilde, ihtiyatsızca aracının arkasını sağa ve sola doğru kaydırarak, drift yaptığını belirtti.

Arıklı: Ehliyetine el konulacak

Bu arada Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne'de trafikte tehlike saçan trafik magandası Cenk Aksalih'in ehliyetine el konulması için talimat verdiğini açıkladı. Arıklı, "Cenk Aksalih isimli bu şahsın ehliyetine el konulması için ilgili birime talimat verdim… Umarım ibret olur…" ifadelerini kullandı.

Para ve puan cezası almıştı

Cenk Aksalih, 2024 yılı Eylül ayında yine Girne’de yol ortasında Porsche marka lüks aracıyla drift yapmış ve o anları sosyal medyadan paylaşmıştı.

Aksalih’e tehlikeli sürüş suçundan 6 bin 785 TL ve 25 ceza puanı ceza kesilmişti.

Vukuatları bitmiyor

Öte yandan Cenk Aksalih, 2023 yılında, Girne’de seyir halinde bulunduğu sırada kız arkadaşını darp etmiş, bu nedenle tutuklanmıştı.

Aksalih, 10 bin nakit ve bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması karşılığında teminatla serbest bırakılmıştı. Zanlı, 2020 yılında ise Girne’de bar kavgasına karışmıştı.

