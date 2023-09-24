Zora girdi

Rum dostu olarak tanınan ABD’li senatör Bob Menendez’e yönelik “Mısır’a fayda sağlama amaçlı rüşvet alma” suçlamasıyla ABD Başsavcılığı tarafından dava dosyalandığı bildirildi.

Politis gazetesi, ABD senatosunda Güney Kıbrıs’ın en iyi destekçilerinden biri olarak bilinen Senatör Menendez’in ve eşinin, “Manhattan Başsavcılığı” tarafından hazırlanan dosyayla, rüşvet kabul etmekle suçlandıklarını yazdı.

Gazete, Menendez’in “Mısır’ın çıkarlarına hizmet etmek” dahil çeşitli sebeplerle rüşvet almakla suçlandığını belirtirken Menendez’in tüm suçlamaları reddettiğini de aktardı.

Altın nişan ödülü

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeogios, Menendez’e 24 Ağustos’ta Menendez’i

‘Aziz Barnabas Altın Madalyası’ ile ödüllendirmişti.

Öncesinde ise dönemin Rum lideri Nikos Anastasiadis’ten Rum yönetiminin en büyük devlet nişanı ‘Makaryos Büyük Haç Nişanı’ almış ve törende, “En büyük hayalim son Türk askerinin Ada’dan ayrıldığını görmek” demişti. Menendez, Ermeni tezlerini desteklemesinin yanı sıra, eşi Nadine Arslanyan’ın Ermeni kökenli olması nedeniyle Ermenistan’da da çok seviliyor.