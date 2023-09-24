Kabri başında dualar okundu

Dipkarpaz-Yeni Erenköy anayolu üzerinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Demokrat Parti milletvekili Ahmet Elbasan İskele Kabristanlığı’nda düzenlenen törenle anıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekilleri Hasan Taçoy ile Yasemin Öztürk, ailesi, sevenleri katıldı.

Töre Elbasan’ın, ölüm yıl dönümü nedeniyle İskele Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine katıldı.

Töre, burada yaptığı konuşmada, onun vefatının ardından ailesine olduğu gibi ülkesine de çok büyük acılar bıraktığını, insanları ve halkını seven, onların derdine çare bulmak için mücadele eden bir kişi olduğunu vurguladı.

Ailesinin onun hatırasını en güzel şekilde yaşattığını belirten onu asla unutmayacaklarını söyledi.

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy ise, hayatı boyunca dost biriktirmiş bir kişi olan Ahmet Elbasan ile kısa da olsa çalışma fırsatı bulduğunu belirtti.

UBP İskele Milletvekili Yasemin Öztürk de Elbasan ile tanışmasa da onun ülkeye ve İskele bölgesine yaptığı hizmetlerin hala konuşulduğunu söyledi.

İskele Belediyesi eski başkanı Halil Orun törende yaptığı konuşmada halk adamı olan Ahmet Elbasan’ın çok yardımsever bir kişi olduğunu ifade etti.