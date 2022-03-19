Elektrik krizi sürüyor

Artan enerji tüketiminin karşılanmamasından başlatılan dönüşümlü elektrik kesintileri dün de devam etti. Kesintiler aksamalara neden olurken, Gönyeli'de iki öğrenci asansörde mahsur kaldı. Elektrik kesintisinden dolayı mahsur kalan öğrencileri Lefkoşa İtfaiye ekipleri kurtardı. Son 4 gündür düzenli olarak yapılan dönüşümlü kesintiler vatandaşın isyanına neden olurken, Kıb-Tek Müdürü Gürcan Erdoğan, üretim konusunda yetersiz kalındığını vurguladı. Erdoğan, kesintilerin devam edeceğini de açıkladı.

Düzenli dönüşümlü kesinti

Kıbrıs Türk elektrik Kurumu, saat 17.00 itibariyle tüm bölgelerde birer saatlik kesintiye gitti. Ülke genelinde 17.00-22.00 saatleri arasında birer saatlik genel kesintiler vatandaşın tepkisine neden olurken, Kıb-Tek, elektrik kesintilerinin üretim yetersizliği ve yatırım eksikliğinden kaynaklandığını bildirdi.

Vatandaşlar, düzenli olarak faturalarını ödediklerini ancak yeterli hizmet alamadıklarını ifade etti. Birçok sosyal medya kullanıcı da hükümetin yaptığı tek düzenli işin elektrik kesintisi yapmak olduğunu belirtti.

Erdoğan: Kesintiler devam edecek

Ülke genelinde yapılan kesintilere ilişkin açıklama yapan Kıb-Tek Müdürü Gürcan Erdoğan,

ise elektrikte çok yüksek bir tüketim olduğunu ifade ederek, üretim konusunda yetersiz kalındığını vurguladı.

Erdoğan, yaz aylarında elektrik tüketiminde yükün artacağını belirterek, “Önümüzdeki yazı atlatabilmek için çareler arıyoruz. Önümüzdeki günlerde Bakan Sunat Atun’a ve Bakanlar Kurulu’na bir sunum yapacağız” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şu anda üretim yetersizliğinden kaynaklı tüketimin karşılanamadığını ifade ederek, “Kesintiler devam edecek” şeklinde konuştu.

Güney Kıbrıs’tan elektrik alındığını da belirten Erdoğan, orada da bir sıkıntı olduğunu, dün verecekleri elektrik miktarını veremeyeceklerini aktardı.

Elektrik kesintileriyle ilgili bir program yapamadıklarını da kaydeden Erdoğan, kesintilerin olacağı saatlerin belli olduğunu ve “İnşallah bu sorun çözülecektir” dedi.

Kıb-Tek Müdürü Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti’nden önümüzdeki günlerde jeneratörlerin gelmesini beklediklerini de vurgulayarak, Teknecik Elektrik Santrali’nde hazırlıkların yapıldığını kaydetti.