Girişte fark edilmedi

Ercan Havalimanı’nda çıkış işlemleri sırasında bagajında mermi bulunan Muhammed Öner, “kanunsuz patlayıcı madde ithal ve tasarruf” suçlamasıyla tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında soruşturma amaçlı bir gün ek tutukluluk emri verildi. Yapılan soruşturma sonucu zanlının mermiyi Haziran ayında ülkeye gelirken, ithal ettiği tespit edildi.

Soruşturmayı yürüten polis memuru; zanlının 23 Temmuz 2025 tarihinde Ercan Havalimanı’nda çıkış işlemleri sırasında x-ray cihazından geçerken valizinde bulunan şortun cebinde bir adet 9 mm çapında tabanca mermisi tespit edildiğini söyledi. Polis; yapılan araştırmada zanlının söz konusu mermiyle 29 Haziran 2025 tarihinde KKTC’ye giriş yaptığını tespit ettiklerini kaydetti.

Polis, tabanca mermisinin emare olarak alındığını; zanlının suçüstü hali gereği tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis; merminin incelenmek üzere balistik şubeye gönderileceğini belirterek, bir gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.