Yasal statüleri yok

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Tuzla ve Yeniboğaziçi’nde evlere girerek yüklü miktarda para ve ziynet eşyası çalan Sinan Korkmaz, Alpay Korkmaz ve Aslan Usal hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar, dün teminat maksatlı mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hakan Özçürümez; zanlıların 21 ile 28 Haziran tarihleri arasında, Tuzla ve Yeniboğaziçi bölgelerinde 3 ayrı evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 Temmuz’dan itibaren tutuklu olduklarını anımsattı. Polis; zanlıların tutuklu bulundukları süre zarfında suçlarını itiraf eder nitelikte gönüllü ifade verdiğini ve çaldıkları para ve ziynet eşyalarının yerlerini kendilerine gösterdiğini anlattı. Polis; bu bağlamda çok sayıda ziynet eşyasının yanı sıra; 112 bin 750 TL, 375 dolar, bin 20 Euro ve 2 bin sterlin paranın bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis; zanlıların KKTC’de herhangi yasal statülerinin bulunmadığını açıkladı ve tutuklu yargılanmalarını talep etti. Mahkeme; zanlıların 3 ayı geçmemek şartıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

