Öfkesine yenildi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da yaşayan Ersal Gürmen (36), eski eşinin aracına zarar verdiği gerekçesiyle tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının barışma teklifi reddeden eski eşinin park halindeki aracının yağ hortumunu keserek, bin 500 TL hasara uğrattığı ileri sürüldü.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Pembe Kavaz, zanlı Ersal Gürmen’in, 26 Nisan 2022 tarihinde, saat 20.00 sıralarında barışma teklifini reddettiği gerekçesiyle eski eşinin aracına zarar verdiğini söyledi. Polis memuru Pembe Kavaz, zanlının eski eşinin, bir cafenin park alanında bulunan aracının yağ hortumunu, maket bıçağı ile kestiğini ifade etti. Polis, kasti hasar suçu işleyen zanlının araçta bin 500 TL maddi hasar oluşmasına neden olduğunu belirtti. Polis memuru Pembe Kavaz, zanlının önceki gün gözaltına alındığını, hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti. Çevre güvenlik kameralarının emare alındığını, tanık ifadelerine başvurulduğunu söyleyen polis, gerekli araştırmaların tamamlandığını açıkladı.

2 bin nakit ödedi

Polis memuru Pembe Kavaz, zanlı Ersal Gürmen hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlı Ersal Gürmen’in 2 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve bir kefilin, 50 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartları davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.