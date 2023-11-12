Bölge halkı için önemli

İskele Belediyesi ev sahipliğinde Topçuköylü arıcılar ile Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği’nin ortaklaşa düzenlediği İskele Belediyesi Topçuköy 2. Bal Festivali’nin açılışı yapıldı. Festival gün boyunca devam etti. İskele Belediyesi Yıldızlar Halk Dansları Topluluğu ile Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibinin gösteri sunduğu festivalde, gün boyunca yerli sanatçılar konser verdi.

Çocuklar için oyun alanının da kurulduğu festivalde yer alan stantlarda, yiyecekler, el işleri ile arıcılıktan elde edilen ürünler satışa sunuldu.

Festivalin açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği Başkanı Hasan Kozok, Topçuköy Arıcılar Birliği Başkanı Derviş Osum, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar, Topçuköy halkı ile çok sayıda kişi katıldı.

Festival alanında bulunan buhurdanlığın protokolün katılımı ile yakılmasıyla başlayan festivalde, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Arıcılığa rağbet artıyor

Topçuköy Arıcılar Birliği Başkanı Derviş Osum açılışta yaptığı konuşmada, Topçuköy’de arıcılığın tarihsel geçmişi hakkında bilgi verdi.

Topçuköy’de arıcılığın 1890’lı yıllarda başladığını ve 133 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Osum, “Bugün ülkemizin bal ihtiyacının yüzde 25’ini karşılayan Topçuköy ve çevresinde yaklaşık 5 bin kovan bulunmaktadır” dedi.

Kıbrıs Türk Arıcılar Birliği Başkanı Hasan Kozok da, üretmenin önemine değinerek, ülkedeki arıcılığın artık uluslararası standartlarda yapıldığını kaydetti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, bal üretiminde çok uzun bir geçmişi olan Topçuköy’ün, şimdilerde gençlerin de bal üretimine gösterdiği ilgi ve çaba sayesinde ülkenin bal ihtiyacının yüzde 25’ini karşılar duruma geldiğini belirtti.

Üretim kapasitesi artırılmalı

Topçuköy Bal Festivali’ne katılan Tatar, bölgede üretimin ve kalkınmanın ülkemiz için önemine işaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar, birtakım siyasi sıkıntılara rağmen KKTC’nin artık dünyada hak ettiği yere gelmekte olduğunu ve KKTC gerçeğinin dünya devletleri tarafından bilindiğini ve buraya yatırımların yapılmakta olduğunu söyledi.

Başbakan Üstel de festivalde yaptığı konuşmada, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bölge üreticimizin alın teri ile ürettiği müstesna ürün olan balın hem daha geniş kitlelere tanıtımına hem de bölge ekonomisine katkısı olacağına inandığım böylesi güzel bir etkinlikte bulunmaktan büyük mutluluk duydum.” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel “Üreticimiz, kapasiteyi artırmak istiyor. Yapılan çağrıları dinledim. Hükümetimiz üreticimize her zaman destek olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Üretimin artması gerektiği gerçeğinden hareketle, elimizden gelen desteği arıcılıkla uğraşan üreticimize de sağlayacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.