‘Tedavi bitmek üzere’

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Adil Özyılkan, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, tedavisinin tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu.

Özyılkan, Pandemi Hastanesi’nde 6’ncı gününü doldurduğunu ifade ederek, herkese çağrı yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özyılkan, “Herkesin sorumluluk alarak birbirimizi korumak adına maske- mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmesini temenni ederim” ifadelerini kullandı.

Özyılkan paylaşımında şunları kaydetti:

“Hastanedeki altıncı günüm, tedavim emin ellerde tamamlanmak üzere. Sağlık durumum iyi çok şükür. Bu süreçte canla başla tedavimle ilgilenen başta pandemi doktorlarımız, hemşirelerimiz, tüm pandemi çalışanları olmak üzere hastanemizin her bölümünde büyük emek vererek, risk alarak her kademesinde görev yapan personelime, durumumla yakından ilgilenen Bakanım Sayın Dr. Ali Pilli ve ekip arkadaşlarıma, arayan, soran, ilgisini eksiltmeyen tüm dost, akrabalarıma ve basın mensuplarına canı gönülden teşekkür ederim.

Gelinen noktada herkesin sorumluluk alarak birbirimizi korumak adına maske mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmesini temenni eder, sağlıklı günler dilerim...”