Toplumun üçte ikisi aşılanacak

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner, aşı konusunda Türkiye ile anlaşmalar yapıldığının altını çizerek, "Anavatan Türkiye'ye aşı gelir gelmez, ilk etapta toplam nüfusumuzun üçte ikisini aşılayabilecek kapasitede bir aşı tedarikiyle aşı kampanyamızı da başlatacağımızı söyleyebilirim. Aşılar Türkiye üzerinden gelecek." dedi.

Başbakan Saner, yeni kurulan Ulusal Birlik Partisi (UBP)-Demokrat Parti (DP)-Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümetinin öncelikleri, Kapalı Maraş, Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'de uygulayacakları politikalar ve Türkiye ile ilişkiler hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Koalisyon hükümetinin bir "erken seçim hükümeti" olarak kurulduğunu belirten Saner, 3'lü koalisyonun aynı zamanda bir azınlık hükümeti olduğunu kaydetti.

Saner, "Cumhuriyet Meclisi'nde yapılacak güven oylamasında herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Bizim bu hükümete girme sebebimiz, ülkenin 6 Ekim'den itibaren hükümetsiz bir şekilde kalmaması gerektiği yönündeki kararlılığımızdandır." diye konuştu.

2021 yılının bütçesinin henüz parlamentoya sunulmadığını hatırlatan Saner, bütçenin Meclis'e gönderilmesinin en öncelikli çalışmaları arasında olacağını söyledi.

Saner, 3'lü koalisyon hükümetinin bir icraat hükümeti olarak kurulduğunu belirterek, bütçenin meclisten geçmesiyle yeni yılda icraatları başlatacaklarını ifade etti.

Hükümet ortaklarıyla birlikte Ekim 2021'de erken seçim için uzlaştıklarını belirten Saner, "Ekim 2021'e kadar çok çabuk davranarak, birçok projeyi uygulamaya koyacak şekilde programlarımızı düzenledik. Bu programımızı da parlamentoda okumuş bulunmaktayız. İnşallah bundan sonra yapacağımız iş, hükümet programının gerçekleşmesi için ortaya koyduğumuz takvimi uygulamaktan geçecektir." dedi.

“Aşılar Türkiye üzerinden gelecek”

Saner, aşı konusunda Türkiye ile anlaşmalar yapıldığının altını çizerek, "Anavatan Türkiye'ye aşı gelir gelmez, ilk etapta toplam nüfusumuzun üçte ikisini aşılayabilecek kapasitede bir aşı tedarikiyle aşı kampanyamızı da başlatacağımızı söyleyebilirim. Aşılar Türkiye üzerinden gelecek." dedi.

Kapalı Maraş'ın bir bölümünün açılmasının "ezber bozduğunu" vurgulayan Saner, bu politikanın artık KKTC'nin birtakım adımları atabileceğinin en net göstergesi olduğunu kaydetti.

Saner, "Maraş'ın askeri bölgeden çıkarılması veya çıkarılmaması konusu hükümetimizin dış politikada ortaya koyacağı kararlı ve istikrarlı politikaların bir sonucu olacaktır. Bizim Maraş için öteden beri söylediğimiz, Maraş bölgesinde mülk sahiplerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kriterlerine uygun olarak, iade, takas ve tazminat şartları yerine getirilmek koşuluyla çözüme kavuşturulmasıdır. Maraş'ta askeri bölgeden çıkarılması gerekecek kısımlar varsa da, orada kararlılıkla adımlarımızı atarak bunun çözüme kavuşturulmasını düşünüyoruz" diye konuştu.

"Bu görüşmelerin bir sonu olmalı”

Başbakan Saner, şöyle devam etti:

"Kıbrıs konusunda Crans Montana'da masa GKRY'nin üzerine yıkılmıştı. Biz tekrardan 5'li bir görüşmenin gerçekleşebileceğini ve bu görüşmelere katılabileceğimizi ama bu görüşmelerin bir sonu olması gerektiğini ifade ediyoruz. Bundan sonra da Kıbrıs Türk halkının geleceğinin ne olması gerektiği konusunda BM'nin de bir şeyler ifade etmesini bekleyeceğiz. İki devletli çözümün masada bulunmayacağı ve hala federasyon tezi üzerinde devam edecek görüşmelerin Kıbrıs Türk halkına zaman kaybından başka hiçbir şey getirmeyeceğini söyleyebilirim."



"Türkiye ile iş birliğimizi en üst noktada tutacağız"

UBP iktidarlarında Türkiye ile her dönemde sıkı ilişkiler kurulduğunu vurgulayan Saner, bu hükümet döneminde de Türkiye ile en az diğer hükümetler kadar iyi ilişkiler kuracaklarını söyledi.

Saner, KKTC'deki özellikle altyapı yatırımlarının ağırlıklı olarak Türkiye'den gelen yardımlarla yapıldığını hatırlatarak, "Bugün olduğu gibi, bugünden sonra da Anavatan Türkiye ile iş birliğimizi en üst noktada tutacağız. KKTC halkının refahını artırmak ve ekonomik anlamda daha da güçlenmesini sağlamak için başta mali protokoller olmak üzere, birçok protokolleri de imzalayarak ortak bir şekilde KKTC'yi geliştirmek en büyük hedefimiz olacaktır." ifadelerini kullandı.