‘Ata’nın izindeyiz’

Başbakan Ünal Üstel, "Atatürk’ün fikirleri ve devrimleri, Kıbrıs Türk halkının kalbinde daima canlıdır. Bu fikirler, özgürlük ve çağdaşlık yolunda bizlere rehberlik etmeyi sürdürecektir. Kıbrıs Türk halkı, Atatürk’ün gösterdiği yolda; aklın, bilimin ve ilerlemenin ışığında kararlılıkla yürümektedir “dedi.

Türk milletini esaretten kurtaran, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, bugün ölümünün 87’nci yıl dönümünde Türkiye’yle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) de tören ve etkinliklerle anılacak.

Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Atatürk’ün hayatını kaybettiği saat 09.05’te ülke genelinde sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulacak; gönderdeki bayraklar yarıya indirilecek.

Atatürk’ü anmak için başkent Lefkoşa başta olmak üzere tüm ilçelerde ve bucaklarda anma törenleri düzenlenecek.

Ulu Önder’i Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Üstel, “Bugün de Kıbrıs Türk halkı, Atatürk’ün gösterdiği yolda; aklın, bilimin ve ilerlemenin ışığında kararlılıkla yürümektedir” ifadelerini kullandı.

Başbakan Ünal Üstel'in mesajı şöyle;

"Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük komutan ve devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 87’nci yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.

Atatürk; milletine duyduğu sarsılmaz güvenle bağımsızlık meşalesini yakan, çağdaş bir devletin temellerini atan eşsiz bir liderdir. Onun fikirleri, yalnızca bir dönemin değil, bir milletin asırlara uzanan varoluş iradesinin ve medeniyet yürüyüşünün rehberidir.

Kıbrıs Türk halkı, Atatürk’ün “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.” ilkesinden aldığı ilhamla varoluş mücadelesini sürdürmüş, kendi devletini kurarak özgürlük ve bağımsızlık idealini yaşatmıştır.

Ulu Önder’in “Kıbrıs düşman elinde bulunduğu sürece, Akdeniz’deki hayat damarlarımız kesik demektir.” sözü, bizlere hem coğrafyamızın stratejik önemini hem de milli birliğimizin vazgeçilmezliğini hatırlatmaktadır. Bugün de Kıbrıs Türk halkı, Atatürk’ün gösterdiği yolda; aklın, bilimin ve ilerlemenin ışığında kararlılıkla yürümektedir.

Atatürk, yalnızca Türk milletinin değil, tüm insanlığın saygı ve hayranlığını kazanmış büyük bir liderdir. Gerçekleştirdiği devrimlerle çağları aşan bir dönüşümün mimarı olmuş; bilimi, hür düşünceyi ve adaleti bir milletin kaderine yön veren temel değerler hâline getirmiştir. Onun kurduğu Cumhuriyet, insan onuruna, eşitliğe ve ilerlemeye dayalı yeni bir ufkun adıdır.

Atatürk’ün fikirleri ve devrimleri, Kıbrıs Türk halkının kalbinde daima canlıdır. Bu fikirler, özgürlük ve çağdaşlık yolunda bizlere rehberlik etmeyi sürdürecektir.

Kıbrıs Türk halkı, Atatürk’ün emanet ettiği Cumhuriyet’in ilke ve değerlerini, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir uyum içinde, ortak hedefler doğrultusunda geleceğe taşımaya kararlılıkla devam etmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, rahmet ve minnetle anıyor; aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum."

Kimler mesaj yayımladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, belediye başkanları, eğitim sendikaları, kurum, kuruluş, dernek ve birlikler de Mustafa Kemal Atatürk’ün 87’inci ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.