Gereken yapılacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon soruşturmaları kapsamında ana para ödemelerinin, ilgili yasa teklifinin Meclis’ten geçmesinin ardından ekim ayı içerisinde başlayacağını açıkladı. Erdoğan, bir milyon TL’ye kadar olan ana para ödemelerinin yapılacağını belirterek, sürecin kamu kaynakları kullanılmadan ve şeffaf şekilde yürütülmesinin öncelikleri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe’de yaklaşık 3 saat 20 dakika süren toplantının ardından Erdoğan başkanlığında ele alınan konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, fon soruşturmalarındaki son durumun toplantının ana gündem maddelerinden biri olduğunu ifade etti.

Soruşturmaların yargı boyutunda titizlikle ve derinleştirilerek sürdüğünü kaydeden Erdoğan, kanun teklifinin Meclis’ten geçmesiyle birlikte ekim ayı içerisinde bir milyon TL’ye kadar ana para ödemelerine başlanacağını belirtti.

Sürecin şeffaf yönetilmesinin önemine dikkat çeken Erdoğan, “Manipülasyonla kazanç sağlamış kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir” dedi. Hukuk sınırları dışına çıkan herkesin hesabının sorulacağını ifade eden Erdoğan, ülkenin benzer sorunlarla yeniden karşılaşmaması için gereken adımların atılacağını söyledi.

“Kimse eleştirilemez değildir”

Fon soruşturmalarına ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Erdoğan, kamu kaynakları kullanılmadan yürütülecek sürecin şeffaflığına öncelik verdiklerini yineledi.

Erdoğan, kendisi dahil hiç kimsenin eleştiriden muaf olmadığını ancak eleştiri adı altında kişilere yönelik itibar suikastlarına izin vermeyeceklerini belirtti. Siyasi kadrolara ve kabine üyelerine yönelik suçlamalar konusunda da sert ifadeler kullanan Erdoğan, hukuk sınırları dışına çıkanların hesap vereceğini vurguladı.

“Mekke Anlaşması Meclis’e gelecek”

Erdoğan ayrıca Husiler tarafından Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nı hedef alan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları kınadı. Hayatını kaybedenler arasında umre ziyareti yapanların da bulunduğunu belirten Erdoğan, yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Türkiye’nin Suudi Arabistan’ın yanında olduğunu ifade eden Erdoğan, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasını istediklerini söyledi. Bölgesel sahiplenme temelinde barışı savunmayı sürdüreceklerini belirten Erdoğan, “Mekke Anlaşması Meclis’e gelecek” dedi.

