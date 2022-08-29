Çekti vurdu

Girne’de meydana gelen trafik kazasının ardından aracında yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan Percy Chimezie Opara gözaltına alındı. Zanlının Ozanköy Pekmez Festivali’nin düzenlendiği alanda kaza yaptığı belirtildi.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı ifadesinde suçunu kabul ederken, dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının 2 gram uyuşturucu için 2 bin lira ödediği belirtildi.

Polis memuru, zanlının 27 Ağustos 2022 tarihinde saat 23.30 sıralarında Ozanköy Pekmez Festivali’nin düzenlendiği alanda aracıyla kaza yaptığını söyledi.

Polis, kaza yapan zanlı Percy Chimezie Opara'nın aracında yapılan kontrolde şoför koltuğu tarafındaki pas pas üzerinde bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını belirtti.

Polis memuru, zanlının uyuşturucu maddeyi 2022 yılı içerisinde 2 bin TL karşılığında 2 gram olarak satın aldığı itirafında bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler, aranmakta olan bir şahıs olduğunu ve uyuşturucu maddenin analize gönderileceğini belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.