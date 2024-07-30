Mal varlıkları araştırılıyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta faaliyet gösteren Arnet Gıda Firmasında meydana gelen 12 milyon liralık vurgunla ilgili tutuklu bulunan 7 zanlı dün teminatla serbest bırakılırken, soruşturmanın çok yönlü devam edeceği, zanlıların mal varlıklarının, cep telefonlarının, iş yerlerine ait kameraların incelemesinin süreceği açıklandı.

Arnet Gıda’nın müşterileriyle organize hareket ederek, vurgun yapan pazarlamacı P.İ. (K-53) ile suç ortakları Orhan Başarır, Ümit Konugus, Hasan Süner, Naim Bilgin, Reis Atlas ve Gökhan Konuguş dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, P.İ.’nin Haspolat Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Arnet Gıda Ltd'te pazarlamacı olarak çalıştığı, 2018-2024 yılları arasında müşterilere satmış olduğu gıda malzemelerinin karşılığında yazmış olduğu makbuz ve faturalar üzerinde tibeksle oynama yaparak, toplam 12 milyon 270 bin 382 TL parayı şirket hesabına yatırmayarak, çaldığını söyledi.

Polis, zanlının 18 Temmuz 2024’te teslim olup, işlediği suçları itiraf ederek, söz konusu suçları işlerken Orhan Başarır, Ümit Konugus, Hasan Süner, Naim Bilgin ve Reis Atlas isimli işletme sahiplerinin de kendisine yardım ettiğini söylediğini anımsattı.

Polis, ilk etapta Reis Atlas, Hasan Süner ve Naim Bilgin’in daha sonra Orhan Başarır ve Ümit Konugus’un polise teslim olduğunu belirtti.

Polis, zanlı Başarır’ın Arnet Gıda’ya tüm ödemeleri nakit olarak yaptığını söylediğini, makbuz ve faturaları kendilerine verdiğini söyledi. Polis, P.İ.’den Başarır’ın beyanıyla ilgili izahat istendiğinde, ödemeleri nakit olarak almadığını, kredi kartıyla yaptığını söylediğini aktardı.

Ses analizi yapılacak

Polis, şimdiye kadar incelenen makbuz ve evraklarda P.İ. Ümit Konuguş, Hasan Süner ve Reis Atlas’ın kendi kredi kartlarıyla çekim yapıp daha sonra işlemleri iptal ettiklerinin belirlendiğini söyledi.

Polis, Orhan Başarır’ın iş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerinin temin edildiğini ancak 15 günde bir silindiği için geriye dönük inceleme yapılamayacağını belirtti.

Polis, P.İ.’nin cep telefonunda yapılan incelemede Orhan Başarır’a ait ses kaydı tespit edildiğini açıkladı. Polis, ses kaydında zanlının P.İ.’ye “Salı günü bana 5 kutu cips ayarla. Salı günü zengin olacan” dediğini aktardı.

Polis, ses kaydının mukayesesi için zanlı Başarır’ın DATA İnceleme Şubesine götürtülerek, ses örneği alındığını açıkladı.

Polis, 25 Temmuz’da Arnet yetkililerinden alınan bilgide Gökhan Konuguş ile M.A.’nın da mal aldıklarını, kredi karıyla ödeme yaptıktan sonra çekimleri iptal ettiklerinin öğrenildiğini açıkladı. Polis, Konuguş’un aynı gün tutuklanırken, M.A.’nın 19 Temmuz’da ülkeden çıkış yaptığının belirlendiğini söyledi.

Polis, ayrıca çekim yapılan ancak kime ait olduğu tespit edilemeyen 2 kredi kartının da incelendiğini ifade etti.

Polis, emare alınan birçok evrakın, zanlıların cep telefonlarının ve zanlıların işyerlerinden alınan kamera görüntülerinin incelemesinin sürdüğünü söyledi. Polis, zanlıların mal varlığının tespiti için de Tapu Dairesine yazı yazıldığını belirtti. Polis, ayrıca Arnet Gıda’da geriye dönük inceleme yapıldığını açıkladı. Polis, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini, ancak zanlıların tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanarak tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulmasına, 100’er bin TL nakdi teminat yatırmasına, KKTC vatandaşı 2 kişinin 800'er bin TL'lik kefalet senedi imzalamasına, haftada bir gün en yakın polis karakolunda ispat-ı vücutta bulunmaları şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.