Yargısı ileride

Gönyeli’de işlettiği dükkana gazete getiren kuryeyi darp eden Nurullah Gökçe dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Çalışma izniyle ilgili işlemleri 3 günde tamamlayan zanlı hakkında teminat talep edildi. Mahkeme, Türk lirasının sürekli değer kaybettiğini belirterek, döviz üzerinden teminat belirlenmesini talep etti.

Zanlı, 500 euro nakit teminat yatırarak, yargılanıncaya kadar serbest kaldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 25 Temmuz 2024 tarihinde saat 09.30 raddelerinde Alayköy'de Hala Sultan Sokakta faaliyet gösteren bir iş yeri önünde gazete dağıtımı hususunda aralarında anlaşmazlık çıkan kurye C.K.’nin yüzüne yumruk atarak ciddi şekilde darp ettiğini, kolundan tutup asfalt yol içerisine ittirerek, yüz üstü yere düşmesine ve giymekte olduğu pantolonun cebinde bulunan cep telefonunun kırılarak 6 bin TL kasti hasara uğramasına neden olduğunu ifade etti.

Polis, olayın ardından yapılan şikayet üzerine zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 181 gündür ülkede ikamet izinsiz olduğunu, iş yeri izni için başvuru yaptığını belirlediklerini söyledi.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde çalışma izninin onaylandığını ve yasal statüye kavuştuğunu belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 500 euro nakit teminat yatırmasına, KKTC vatandaşı bir kefilin 400 bin TL'lik kefalet senedi imzalamasına, haftada bir gün en yakın polis karakolunda ispat-ı vücutta bulunması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.