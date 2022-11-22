‘Hukuka aykırı’

Özlem ÇİMENDAL

Bakanlar Kurulu’nun 14 Kasım’da aldığı karar uyarınca; görevden alınan Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan İbrahimoğlu, mahkemeye başvurarak kararı ‘ara emriyle’ durdurdu.

Diyalog’a konuşan İbrahimoğlu, “Mahkeme Bakanlar Kurulu’nca alınan görevden alma kararına ‘yetki gasbı, hukuk, mevzuata aykırılık’ gerekçeleriyle ara emri verdi. Ayrıca mahkeme kararın uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağına da dikkat çekti” ifadelerini kullandı. İbrahimoğlu, görevden almalarda Merkez Bankası’nın da onayı olması gerektiğini söyledi. İbrahimoğlu, ancak bu verilen kararda Merkez Bankası’nın herhangi bir onayının olmadığını açıkladı.



Bürokrasiyi yerle bir ettiler

İbrahimoğlu, görev süresinin 3 yıl ile sınırlı olduğunu, 3 yıl dolmadan görevden alma işleminin yapılamayacağını söyleyerek, Bakanlar Kurulu’nun birçok usulsüz karar aldığını savundu. İbrahimoğlu, mahkemeye taşınanların uygulamaya giremediği gibi taşınmayanların ise uygulamaya girdiğine dikkati çekti.

İbrahimoğlu, “Bu memlekette hukuk adalet yoksa, yaşanmaz. İş bilmez, hukuk tanımaz bir bürokrasi yarattılar. Ülke siyasetini de bürokrasisini de yerle bir ettiler. Bu yeni değil, mahkemeye yine yasa dışı atamalar ve usulsüz görevlendirmelerle ilgili 2 defa başvurmuştum. Bu da üçüncüsü oldu ve ara emri ile alınan bu karar durduruldu” dedi.

Görevlerini kötüye kullanıyorlar

İbrahimoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Nedense bu olaylar hep DP’nin yönetimde olduğu yerlerde yaşanıyor. UBP gibi köklü bir parti de buna seyirci kalıyor. Bu UBP’nin de geldiği noktayı net şekilde göstermektedir. Yetkilerini kötüye kullanıyorlar. Bu partiye gönül verenlere saygı duysunlar. Biz bu bankalara gözbebeğimiz gibi baktık, bakmaya da devam edeceğiz.”

İşte o karar

Bakanlar Kurulu 14 Kasım tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararı ile Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan İbrahimoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Tabur’u görevden almış, Başkanlığa Ahmet Özorun, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Fatma Öztürk, Eda Çelik Yıldırım’ın atanmasına karar vermişti.