Farkındalık yaratıldı

Kıbrıs Undistricted Lions Kulüpleri tarafından 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında Girne Özgürada Lions Kulübü ev sahipliğinde “Diyabet Farkındalık Yürüyüşü” etkinliği gerçekleşti.

Girne Ramadan Cemil Meydanı’ndan başlayan, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Kuzey Kıbrıs Diyabet Derneği katkılarıyla gerçekleştirilen yürüyüşe Girne Vatan, Girne Özgürada, Girne Ada, Lefkoşa Başkent, Güzelyurt Yeşilada, Lefkoşa Merkez, Nicosia New Generation, Lefkoşa Kuzey Kıbrıs, Nicosia Pandora, İstanbul Ethem Efendi Lions Kulüpleri, Lefkoşa Lider Leo Kulüpleri üyeleri katılım gösterdi.

Yürüyüşün sonunda konuşma yapan Gine Özgürada Lions Kulüp Başkanı Bengü Emete; Girne Özgürada ev sahipliğinde Lions Kulüpleri ile birlikte farkındalık yürüyüşünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Farkındalığı arttırmanın önemine değinen Emete, aynı zamanda Girne Halkına şeker ölçüm testi yaptıklarını ve bilincin arttırılmasına yönelik bu adımları atan ve destekleyen herkese de ayrıca teşekkürlerini iletti.

