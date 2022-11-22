Halktan destek istedi

Alithia gazetesi DİSİ Başkanı ve Rum başkanlık adayı Averof Neofitu, Meclis Başkanı Annita Dimitriu ve Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Neofitu yaptığı açıklamada, Türkiye’ye eleştiri yönelterek, Türkiye’nin oldubittileri kalıcı hale getirmeye ve “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin bütününü kontrol etmek için Türk planlarını uygulamaya çalıştığını ileri sürdü.

Neofitu, Güney Kıbrıs, Türkiye ve Yunanistan’da gelecek haziran ayında tamamlanacak olan seçim süreçlerinin ardından Kıbrıs sorununa ilişkin fırsat penceresinin olabileceğinden söz etti.

Neofitu açıklamasının devamında Türk uzlaşmazlığının kırılmasına katkı koyup koymayacağının uluslararası unsura bağlı olduğunu, bu nedenle ülkenin güvenilir bir liderliğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

Petridis Ankara’yı suçladı

Alithia gazetesi bir başka haberinde, Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in bir EOKA’cının anılması töreninde yapmış olduğu açıklamaya yer verdi.

Habere göre Türkiye’ye yönelik eleştirilerde bulunan Petridis, Türkiye’nin son dönemlerde çağ dışı ve revizyonist bir politika benimseyerek Helenizm ve bölgedeki diğer ülkelere karşı tüm Doğu Akdeniz’i kontrol etmeye çalıştığını savundu.

Kıbrıs sorunundan da söz eden Petridis, çözümün; Güvenlik Konseyi kararları, Kıbrıs sorununun üzerinde anlaşmaya varılan çerçeveye dayalı olan barışçıl diyaloğun sonucu olarak ortaya çıkması gerektiğini ifade etti.

Çözümün; ülkenin yeniden birleşmesini ve güvenlik, refah, birlikte yaşama ve iş birliği koşullarını yaratması gerektiğini ifade eden Petridis, tüm dinamiklerle birlikte Türkiye’nin “kabul edilemez tutumuna ve yasa dışı faaliyetlerine” karşı durmaları gerektiğini söyledi.

Petridis konuşmasında “işgal altındaki ata topraklarımızı, köylerimizi ve şehirlerimizi terk etmemiz söz konusu değildir” şeklinde konuştu.

Bugünkü durum kabul edilemez

Alithia gazetesine göre Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, bir başka EOKA’cı için düzenlenen anma etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

Dimitriu, “işgal” ile uzlaşmalarının ve bugünkü "kabul edilemez" durumunun devamını istemelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Özgür bir Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi hedefine bağlı kalmayı sürdürdüklerini söyleyen Dimitriu, BM kararlarına, AB ilkelerine dayalı, kalıcı ve adil bir çözüm istediklerini yineledi.