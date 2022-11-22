Analiz sonucu bekleniyor

Hüseyin ÇİÇEK

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen Makas Operasyonu’nda ele geçirilen 430 gram uyuşturucuyla ilgili soruşturma sürüyor. Operasyonda tutuklanan Ecvet Güllü dün yine mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada aranan şahıs olduğu, uyuşturucu madeninin analiz sonucunun beklendiği ifade edildi. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, 17 Kasım’da, zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğun dair bilgi aldıklarını ve Yeniboğaziçi’nde bulunan adresine baskın yaptıklarını anımsattı. Zanlının, polisin gelmesini fark etmesiyle uyuşturucu maddeleri yok etmek amacı ile evde koşuşmaya başladığını ve kapının kırılarak içeri girildiğini belirten Hüseyin Özdesoy, makul güç kullanılarak alıkonulduğunu ifade etti. Polis, ev içerisinde yapılan aramada, bilgisayar odasında 40 gram hintkeneviri, yatak odasında 390 gram hintkeneviri ve 4 tam, 6 yarım extacy türü uyuşturuculu hap bulunduğunu açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıslar olduğunu ifade eden Hüseyin Özdesoy, ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili analiz sonucunun çıkmadığını söyledi. Polis, ayrıca incelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu da belirterek, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.