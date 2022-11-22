Fon indirimi şart

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Türkiye’den yapılacak ithalatta döviz yerine TL kullanımı kararının bazı olumlu yanları olmakla birlikte piyasadaki zamların ve pahalılığın önlenmesinin çaresi olmadığını belirtti. Özersay, piyasanın ucuzlatılması için gecikmeksizin temel ihtiyaç ürünleri üzerindeki fonların sıfırlanması çağrısı yaptı.

HP’den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’den ithalatta TL kullanımı konusunda bazı siyasilerin popülist açıklamalar yaptığını savunan Özersay “İthal edilen malların fiyatı, faturanın kesileceği günkü döviz kurlarından TL’ye çevrileceği için değişen bir şey olmayacağı gibi ödeme TL olacağından ithalattaki vade imkanı da büyük olasılıkla ortadan kalkacak” diye konuştu.

Türkiye’de üretilen ve KKTC’ye ithal edilen çok sayıda ürünün ana hammaddesinin Türkiye’ye dövizle giriş yaptığına da dikkat çeken Özersay “Ayçiçek yağı, şeker, kakao ve benzeri hammadde dövizle dünya piyasasında belirlendiği için bu ürünler Türkiye’den KKTC’ye TL üzerinden hesaplanarak ithal edilse de döviz etkisiyle pahalılık devam edecek gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

Maaş katkısı alım gücünü artırmaz

“Engellilere ve sosyal yardım alanlara geçici maaş katkısı alım gücünü artırmaz” diyen Özersay “Gayrimeşru hükümet göreve geldiği günden bu güne sürekli olarak kamuda hayat pahalılığını vermeyi bir başarı olarak tarif ediyor, oysa bu zaten hükümetin yasal yükümlülüğüdür” dedi. HP lideri Özersay “Marifet maaşları hayat pahalılığı oranında artırmak değil, hayatın daha da pahalılaşmasını önleyecek tedbirler almaktır” ifadelerini kullandı.

HP lideri Özersay son genel seçimden önce Halkın Partisi’nin piyasadaki pahalılığın dizginlenmesi için fon indirimi, navlun hariç çıplak fiyat üzerinden hesaplama ve peşin KDV uygulaması yapılmasını önerdiğini, seçim bildirgesinde bu çıkış yolunu tarif ettiğini anımsatarak “Gayrimeşru hükümetin Maliye Bakanı bir ay kadar önce temel tüketim ürünlerinde fon ve KDV indirimi sözü vermiş ve ‘çalışma başlattık’ demişti. O çalışma ne oldu? Aradan neredeyse bir ay geçti, halkın alım gücü ciddi şekilde erimiş durumdadır. Bu ‘çalışma başlattık’ sözü de elektrikteki çoklu tarife gibi mi olacak? Eğer öyle olacaksa vay halimize. Çünkü hem çoklu tarife söylenenden aylar sonra gerçekleşmiş hem de vatandaşa pek de faydası olmayan bir garip hale dönüştürülmüştü” ifadelerini kullandı.

“Engelli bireyler ile sosyal yardım alan vatandaşlara önce bir defaya mahsus denilerek, daha sonra da iki aylığına denilerek verileceği duyurulan maaş katkısı maalesef bu vatandaşlarımızın alım gücünü artırmaz ve seçime dönük bir adım olduğu çok açıktır” diyen HP lideri Özersay Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde aynı şekilde maaş katkısı dağıtıldığını ve bunun üzerinden de seçimde propaganda yapıldığını ifade etti.