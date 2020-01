‘Hedef konut dönüşümü’

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "En fazla 5 yıl içinde acilen dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutumuz var. Amacımız, 100 bini İstanbul'da olmak üzere, her yıl 300 bin konutun dönüşümünü sağlamaktır." dedi. Erdoğan, 16 Ocak 2020 tarihinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda katılımcılara hitap etti. Yerleşim yerlerinin tamamını, insanların ihtiyaçlarına uygun ve modern bir şehirleşme anlayışıyla dönüştürmeyi hedeflediklerini belirten Erdoğan, geçen yıl kentsel dönüşüm ve sosyal konutlar dahil olmak üzere, tüm bayındırlık projeleri için yaklaşık 16 milyar liralık yatırım yaptıklarını söyledi. Ülkenin tamamında, 1 milyon 330 bin konutu dönüştürerek, 5 milyondan fazla vatandaşı can ve mal güvenliğine kavuşturduklarını aktaran Erdoğan, "Halen 53 ilde 240 riskli alanda çalışmalar sürüyor. En fazla 5 yıl içinde acilen dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutumuz var. Amacımız, 100 bini İstanbul'da olmak üzere, her yıl 300 bin konutun dönüşümünü sağlamaktır. Ülkemizde ilk defa, sistematik ve yaygın bir depreme dayanaklı yapı stoku oluşturmaya başladık. TOKİ vasıtasıyla, 4 milyona yakın vatandaşımızın yaşadığı 725 bin güvenli konutu tamamlayıp, sahiplerine teslim ettik." ifadelerini kullandı.

38 ilde daha millet bahçelerimizi hizmete sunuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl 50 bin sosyal konutun inşasını başlattıklarını, 2020 yılı için de "100 bin Sosyal Konut" kampanyası çerçevesinde başvuruların tamamlandığını vurguladı. Bu kampanyaya 1 milyonun üzerinde talep geldiğini aktaran Erdoğan, "Ne diyorlar? 'konut satışları durdu' Buyrun ben talebi söylüyorum. 1 milyonun üzerinde talep geldi. Güven, güven... Eğer halkımız güvenirse, kimse endişe etmesin. Ülkemizde ev sahibi olmayan dar ve orta gelirli hiçbir vatandaşımız kalmayıncaya kadar sağlıklı ve kimlikli sosyal konut üretimini sürdüreceğiz." diye konuştu.

Millet bahçelerinin son dönemdeki en önemli projelerden biri olduğuna işaret eden Erdoğan, 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi inşası için yer ve proje çalışması yürüttüklerini dile getirdi. Bugüne kadar 6 ilde yaklaşık 5 milyon metrekare alana sahip 13 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdiklerini anlatan Erdoğan, "Bu yıl 38 ilde daha millet bahçelerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz." dedi. İlk defa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi'nin bugün 25 bin kurum binasında uygulandığına dikkati çeken Erdoğan, böyle bir kampanyayı başlattığı için eşi Emine Erdoğan'a teşekkür etti. Proje sayesinde 4 milyon tonun üzerinde değerlendirilebilir atığı topladıklarını ve geri dönüşüme kazandırdıklarını ifade eden Erdoğan, Sıfır Atık Projesi kapsamında geçen yılın başında başlattıkları uygulamayla plastik poşet kullanımında yüzde 78 azalma olduğuna değindi. Zorunlu depozito uygulamasına bu yıl başlanacağını bildiren Erdoğan, deniz temizliği seferberliğini de Sıfır Atık Mavi Hareketi kapsamında başlattıklarını ve 163 bin metreküp deniz çöpü topladıklarını aktardı. İller Bankası tarafından geçen yıl sonu itibarıyla içme suyu, atıksu, yol, katı atık alanlarında 465 projenin tamamlandığı bilgisini veren Erdoğan, bu yılın ilk altı ayında 37 atıksu ve 15 içme suyu yapım işinin daha tamamlanacağını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcılara, bugün yaptığı konuşmanın kitabını dağıtacaklarını anlattı.

Bor ürünleri satışından 820 milyon dolara yakın gelir hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalkınmanın temel unsuru olan enerji konusunda da geçen 17 yılda Cumhuriyet tarihinde tüm yapılanları kat be kat aşan başarılar yakaladıklarına dikkati çekti. Kurulu gücü, 56 bin 421 megavat ilaveyle 2019 sonu itibarıyla 91 bin 267 megavata yükselttiklerinin altını çizen Erdoğan, son 2 yılda kullanıma aldıkları kurulu gücün yüzde 73'ünün yenilenebilir enerjiye dayalı olduğunu ifade etti. Yerli kaynaklara dayalı elektrik üretiminde kurulu gücü 56 bin megavatın üzerine çıkardıklarını, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin geçen yıl yüzde 62'ye ulaştığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: "Bizden önce ülkemizde hiç olmayan güneş enerji santrali kurulu gücümüz, 5 bin 894 megavatı buldu. Rüzgar enerjisindeki kurulu gücümüzü 19 megavattan, 7 bin 591 megavata yükselttik. Küresel elektrik üretiminin sadece yüzde 25'i yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ediliyor. Ülkemizin bu alanda ulaştığı yüzde 44'lük yenilenebilir elektrik üretimi, önemli bir başarının ifadesidir. 2002 yılında sadece 5 ilimizde doğal gaz varken, 2019 yılı itibarıyla şu anda 81 ilimizin tamamına doğal gaz arzı sağlamış durumdayız. İlçeler itibarıyla da Türkiye'nin tamamında, yarıdan fazlasına ilçelerimizin ulaştık ama hedef tamamına ulaşmak. Doğal gaz depolama kapasitemizi yaklaşık 4 milyar metreküpe ulaştırdık, şimdi de bunu 2023 yılında 11 milyar metreküpe çıkartıyoruz." Erdoğan, Rusya'dan gelen doğal gazı Karadeniz'in altından Türkiye topraklarına getiren ve oradan da Avrupa'ya ulaştıracak TürkAkım projesinin vanalarını geçen hafta açtıklarını anımsatan Erdoğan, "Tabii şunu da söylemek görevimdir diye düşünüyorum, TürkAkım isminin de patent hakkı Sayın Vladimir Putin'e aittir." dedi. Bir başka önemli doğal gaz projesinin de Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) olduğunu aktaran Erdoğan, TANAP ile Türkiye'yi üç kıtanın enerji ticaret merkezine dönüştürme yolunda önemli bir adım attıklarını vurguladı. Bölgesel gerilimlere ve atlatılan onca badireye rağmen, TANAP'ı planlanan şekilde tamamladıklarını ve 2019'da hizmete sunduklarını hatırlatan Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santralinin inşasının da hızla ilerlediğini söyledi. Nükleer mühendislik alanında uzmanlık eğitimine gönderdikleri 244 Türk öğrenciden 88'inin geçen yıl eğitimini tamamlayarak işbaşı yaptığını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Rezerv bakımından dünyada birinci sırada yer aldığımız bor madenini ileri teknolojiyle işlemeye ve değerlendirmeye önem veriyoruz. 2002 yılında 813 bin ton bor ürünü karşılığında 201 milyon dolar gelir sağlanırken, bu yıl bor ürünleri satışından 820 milyon dolara yakın gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Tabii bunu da yeterli bulmuyoruz. Artık bunda milyarlarca doları yakalamak durumundayız. Onun için de bor madeninden işlenmiş olan çeşitlendirmeyi yapmak suretiyle gelirimizi daha da fazlasıyla artıracağımıza inanıyorum. Geçen yıl boru yüksek teknolojiyle işleyecek bor karbür tesisimizin temelini Balıkesir Bandırma'da attık. Bor karbür, yüksek sertlik ve mukavemet oranının kritik olduğu taktik araçlar, helikopterler, uçaklar, top namlusu ve personel koruyucu yeleklerin zırhlanması gibi malzemelerde yoğunlukla kullanılabilecek."

Kuzey Kıbrıs'taki soydaşlarımızın haklarını korumakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerini hem barışa hem de refaha katkı sağlayacak bir diplomasiyle takip ettiklerine işaret etti. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bölgedeki enerji denkleminden dışlama girişimlerine izin vermediklerini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: "Hem kendi kıta sahanlığımızdaki çıkarlarımızı hem de Kuzey Kıbrıs'taki soydaşlarımızın haklarını korumakta kararlıyız. Son teknolojiye sahip sondaj gemilerimiz Fatih ve Yavuz, 2019 yılında ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sahalarında faaliyetlerini sürdürdü. İşte Yavuz. Gemilerimizin ve mürettebatımızın güvenliği Deniz Kuvvetlerimiz tarafından en üst düzeyde sağlanıyor. İnşallah yakında bu çalışmalardan müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum. Tabii iki sondaj gemimiz olduğu gibi iki de sismik araştırma gemimiz var. Bunlar bizim kendi malımız. Daha önce kiralamayla dahi bu tür gemileri bulamıyordunuz, şimdi inşallah, birileri duymasın, üçüncüsünü almanın gayreti içerisindeyiz." Erdoğan, katılımcıların "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganlarına, "Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Siz dik durdukça hiç endişe etmeyin, biz bu yola devam edeceğiz." karşılığını verdi. (Devamı yarın)