Türkiye'nin DAEŞ'e karşı mücadelede önemli rol oynadığını dile getiren NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye'nin sağladığı altyapı olmasaydı, DAEŞ'e karşı elde ettiğimiz başarıyı sağlamak mümkün olmazdı" ifadelerini kullandı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye önemli bir müttefik. Türkiye aynı zamanda en fazla terör saldırısına da maruz kalan müttefik. DAEŞ'e karşı mücadelede önemli rol oynuyorlar. Irak ve Suriye'yle sınır paylaşan Türkiye'nin sağladığı altyapı olmasaydı, DAEŞ'e karşı elde ettiğimiz başarıyı sağlamak mümkün olmazdı" dedi.
Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi'nde konuşan ve milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Stoltenberg, NATO ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerin çok yakın olduğunu ve "daha önce hiç görülmemiş düzeylere" ulaştığını kaydetti.
AB'nin yeni "lider kadrosuyla" da yakın ilişkileri bulunduğunu ifade eden Stoltenberg, NATO ve birliğin siber ve hibrid tehditler olmak üzere birçok alanda iş birliği yürüttüğünü anımsattı.
Transatlantik bağ zayıflarsa Avrupa bölünür
Avrupa ve Kuzey Amerika arasındaki ilişkilerin büyük öneme sahip olduğunun altını çizen Stoltenberg, "Taraflar arasında iklim değişimi, ticaret ve İran nükleer anlaşması gibi farklı konularda görüş ayrılıkları var. Ancak bunlara rağmen, söz konusu barış ve güvenlik gibi ortak çıkarlar olduğunda birlikte hareket ediyoruz" diye konuştu.
AB ve NATO'nun terörle mücadele, Rusya ve yeni ortaya çıkan güvenlik sınamalarına karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini söyleyen Stoltenberg, "Eğer transatlantik bağlar zayıflarsa, Avrupa da zarar görür ve bölünür" değerlendirmesinde bulundu.
Stoltenberg, AB'nin savunma alanında kendini geliştirmesini desteklediğini ancak bunun NATO'ya rakip olmaması ya da kabiliyetlerinin tekrarı anlamına gelmemesi gerektiğine işaret etti.
Libya konusunda destek verebiliriz
NATO'nun Libya konusunda Birleşmiş Milletler nezdinde yürütülen siyasi süreci desteklediğini kaydeden Stoltenberg, ateşkes sağlanması ve silah ambargosunun uygulanmasının önemli olduğunu belirtti.
Stoltenberg, "Talep olması durumunda (AB'nin Libya'da insan kaçakçıları ile mücadele ve Birleşmiş Milletler'in silah ambargosunu denetlemek için kurulan) 'Sophia Operasyonuna daha fazla katkı sunabiliriz." açıklamasında bulundu.
Türkiye önemli bir müttefik
AP milletvekillerinin "Türkiye'nin önemini ve mevcut politikalarını sorgulayan" ısrarlı sorularına cevaben ise Stoltenberg, o dönemde Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Türk yetkililerle görüştüğünü ve endişelerini dile getirdiğini anımsattı.
Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmanın ardından Suriye'nin kuzeydoğusunda çatışmanın ciddi oranda azaldığına işaret eden Stoltenberg, bu gelişmenin üzerine siyasi çözüme odaklanılması gerektiğini söyledi.
Stoltenberg, şunları kaydetti:
"Türkiye önemli bir müttefik. Türkiye aynı zamanda en fazla terör saldırısına da maruz kalan müttefik. DAEŞ'e karşı mücadelede önemli rol oynuyorlar. Irak ve Suriye'yle sınır paylaşan Türkiye'nin sağladığı altyapı olmasaydı, DAEŞ'e karşı elde ettiğimiz başarıyı sağlamak mümkün olmazdı."
OZANDAC EROLUN KIZI %5 GULSUN EROL CITCI ESTEP HIRSIZ boyacinin hortumlanan paranin muhasebecisi - kktc de bu kadar mal okuz salak hayasiz serefsiz oldugunuz surece bizde bakin "İsviçre'deymiş gibi yaşayıp Amerika'daymışız gibi harcıyoruz, boyleee polis subayligi benim tosun oglumu durduramaz arayamaz her turlu yasakli mali kisiyi parayi tasiriz ayni rahmetli abim gibi(kokiii) boyleee kanun belrleyiciler bize dava acamaz dokunamazlar tipki salih boyaciki hapisanede yatirtmadigimiz gibi. boyleeeee biz devletin butun kurumlarini kole olarak kullaniriz ailecek muge- mine- tosuncuk- mahrancik-mustafacik-ozlemcik ozogmen- yeni tosunun babasi avradi anasi butun bakanliklarda odeme yapmayik ustune mal mulk calar talan ederik.Boyleeee sana aliene hangi serefsiz hayasiz vatan haini hizmet eder boyleeee yani burasi bizzim cifligimizdir dersin boyleeeee serdar denktas efendi senin baban bu ulkede calisti maasini aldi. ahamda tam boyleeeee burasi krallik degil yavru kus gercek mucahit de rahmetli DR,FAZIL KUCUKTUR. Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun onla beraber sehitlerimize de. aham da tam bir saygi. boyleee sen ve eniklerin avradin burun bokusunuz insanligin yuzkarasi gelmis gecmis isanligin kktcnin tc nin basina bela olmus bi pisliksiniz ve caldiginiz talan ettiginiz fonlayip hortumladiginiz mallari kocanlari devletimize ve sahislara faiziyle iade edeceksiniz. tam da booyyyleeeee Ralph v. Estep wilmington de usa serdar efendinin mugecimin muhasebicisi basinada gulsun erolu oturtmus bu serefsizler. boyleeeee susaan bonusman desene dutarim kendimi kalleciyim boynum donmuyor turbunlere oynuyorum etik buskivusu way beeee bi konus laaa kus beyninle millete devlete dombalak mi attiracani zannettin sen laaan. lavuuukkk zoytari paralari malaria getirecen ucarin kacarin yok oyleeee hele bide kredi kartlari var bunlarin herbirinde numaralari ayni yere gider bide baksan ceplerinde garsona verecek paralari yok boyleeeeeee arkasi yarin kocan mugecim seni hasretle kucakliyorum canim serdarcik yurtdisinda millete dombalakmi attirin ozgurgunu kurtaracak mis vay beee serdar hortumu anlatir bak yedigin boklari