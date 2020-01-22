Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticiler Birliği heyetini kabul etti.
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, hayvancıların yaşadığı sıkıntıları Bakan Sucuoğlu ile paylaşarak, sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımları konusunda Çalışma Bakanı’ndan destek istedi.
Binlerce hayvancının ekonomik sıkıntılardan dolayı sosyal haklarıyla ilgili yatırımlarını yapamadığını ve emekli olamadığını söyleyen Naimoğulları, hayvan üreticilerinin sosyal yardım maaşına başvurmak zorunda kaldığını ifade etti.
Çok zor ve riskli bir sektörde çalıştıklarını kaydeden Naimoğulları, hayvan üreticilerinin sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarının desteklenmesi ve sektörde gençlerin önünün açılması için teşviklerin sağlanması amacıyla Çalışma Bakanlığı ile her türlü işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.
Sucuoğlu: Af yakında yürürlüğe girecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da, ekonomik nedenlerle kendisinin veya çalışanının sigorta primini ödeyemeyen işverenler için hazırladıkları Sigorta Affı’nın Meclis Komitesi’nde görüşüldüğünü, affın yürürlüğe girmesiyle 2000-2019 yılları arasındaki dönemi kapsayacağına işaret etti.
Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında, Bakanlığın Yerli İstihdam Teşvik Fonu’na her yıl yaklaşık 80 milyon kaynak aktarıldığını, bu rakamın yerel işgücü istihdamını desteklemek ve güçlendirmek için kullanıldığını belirten Bakan Sucuoğlu, fonun hedefine ulaşması için hayvancılar ve çiftçilerin de fon kapsamına alınabileceğini söyledi.
OZANDAC EROLUN KIZI %5 GULSUN EROL CITCI ESTEP HIRSIZ boyacinin hortumlanan paranin muhasebecisi - kktc de bu kadar mal okuz salak hayasiz serefsiz oldugunuz surece bizde bakin "İsviçre'deymiş gibi yaşayıp Amerika'daymışız gibi harcıyoruz, boyleee polis subayligi benim tosun oglumu durduramaz arayamaz her turlu yasakli mali kisiyi parayi tasiriz ayni rahmetli abim gibi(kokiii) boyleee kanun belrleyiciler bize dava acamaz dokunamazlar tipki salih boyaciki hapisanede yatirtmadigimiz gibi. boyleeeee biz devletin butun kurumlarini kole olarak kullaniriz ailecek muge- mine- tosuncuk- mahrancik-mustafacik-ozlemcik ozogmen- yeni tosunun babasi avradi anasi butun bakanliklarda odeme yapmayik ustune mal mulk calar talan ederik.Boyleeee sana aliene hangi serefsiz hayasiz vatan haini hizmet eder boyleeee yani burasi bizzim cifligimizdir dersin boyleeeee serdar denktas efendi senin baban bu ulkede calisti maasini aldi. ahamda tam boyleeeee burasi krallik degil yavru kus gercek mucahit de rahmetli DR,FAZIL KUCUKTUR. Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun onla beraber sehitlerimize de. aham da tam bir saygi. boyleee sen ve eniklerin avradin burun bokusunuz insanligin yuzkarasi gelmis gecmis isanligin kktcnin tc nin basina bela olmus bi pisliksiniz ve caldiginiz talan ettiginiz fonlayip hortumladiginiz mallari kocanlari devletimize ve sahislara faiziyle iade edeceksiniz. tam da booyyyleeeee Ralph v. Estep wilmington de usa serdar efendinin mugecimin muhasebicisi basinada gulsun erolu oturtmus bu serefsizler. boyleeeee susaan bonusman desene dutarim kendimi kalleciyim boynum donmuyor turbunlere oynuyorum etik buskivusu way beeee bi konus laaa kus beyninle millete devlete dombalak mi attiracani zannettin sen laaan. lavuuukkk zoytari paralari malaria getirecen ucarin kacarin yok oyleeee hele bide kredi kartlari var bunlarin herbirinde numaralari ayni yere gider bide baksan ceplerinde garsona verecek paralari yok boyleeeeeee arkasi yarin kocan mugecim seni hasretle kucakliyorum canim serdarcik yurtdisinda millete dombalakmi attirin ozgurgunu kurtaracak mis vay beee serdar hortumu anlatir bak yedigin boklari